美國務院記者會罕見場面 布林肯遭反以色列記者叫囂質問[影]

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）今天在美國國務卿布林肯任內最後一場記者會上，數名敢於批評美國支持以色列的記者為了加薩走廊戰爭高聲抨擊他並數度打斷他發言。布林肯則努力為自己對這場戰爭的處理辯護。

路透社報導，儘管以色列與巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯（Hamas）昨天達成了停火及釋放人質協議，但對於即將在20日卸任的美國總統拜登（Joe Biden）而言，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）的攻擊很可能成為拜登政府外交政策遺產中唯一受關注的部分。

長期批評華府外交政策的獨立記者胡塞尼（Sam Husseini）在記者會上朝布林肯（Antony Blinken）大吼：「罪犯！你怎麼不在海牙！」位於荷蘭的海牙是國際刑事法院（ICC）所在地。

美國國務院新聞簡報室很少出現這種對質場面。安全人員強行把胡塞尼帶離現場時，他還繼續質問布林肯。

統治加薩走廊的哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，引發以色列反攻，使得歷時已數十年的以巴衝突爆發新一波重大死傷。

根據以色列統計，哈瑪斯的攻擊殺死了1200人，並有250人淪為人質。加薩衛生部則表示，以色列的打擊已釀成4萬6000多名巴勒斯坦人死亡。

這場戰爭還使得住在加薩走廊的230萬人口幾乎全數逃離家園，引發世界最大飢餓監督組織的關切。

南非因此向國際法院（ICJ）遞狀控告以色列犯下種族滅絕，以色列也在國際刑事法院面臨戰爭罪和違反人道罪指控。以色列則否認所有罪名。

布林肯因拜登政府提供以色列武器和外交支持而受到批評。自從以哈戰爭爆發以來，他在華府出現時經常遭人詰問，他在維吉尼亞州的家門外也有人連月紮營抗議，並多次朝他和家人乘坐的車輛潑灑象徵血液的紅漆。

美國新聞網站「灰色地帶」（Grayzone）總編輯布魯門塔（Max Blumenthal）今天對布林肯大喊：「我們（在2024年）5月就有1份（停火）協議，為何你們還繼續送炸彈過去？」之後他在被帶離記者會現場。「灰色地帶」對於美國外交政策諸多方面有強烈批評。

布林肯則是冷靜請求現場安靜，其後接受記者提問。當他被問到如果重來一次，他是否會改變對以色列事務的處理方式，他回答說，發生「10月7日事件創傷後」，以色列政府實施的是「基本上獲得絕大多數以色列人支持」的政策，而美國做回應時必須考量這點。

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布林肯還指出，由於哈瑪斯將自身深藏民間，因此對於個別事件是否構成違反國際法，拜登政府無法做出最後認定。

他表示：「以色列自己也在調查數百起案件。這會有一段過程，他們有程序，他們有法治，...這正是任何民主國家的特徵。」（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1140117