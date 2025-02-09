尼坦雅胡稱巴勒斯坦人可在沙烏地建國 利雅德譴責

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（中央社利雅德9日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡訪美期間開玩笑稱沙烏地阿拉伯國土廣袤，巴勒斯坦人可在當地建國，言論引發爭議。沙烏地外交部今天發布聲明，公開譴責這項驅離巴勒斯坦人的說法。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日在美國華府接受以色列第14頻道（Channel 14）專訪，當時記者不慎口誤將「巴勒斯坦國」說成「沙烏地國」，並隨即更正說法。

尼坦雅胡則開玩笑回應，「是巴勒斯坦國…除非你希望巴勒斯坦國在沙烏地阿拉伯境內，他們領土很大的」。

尼坦雅胡的言論曝光後，埃及和約旦紛紛予以譴責。開羅當局還批評，他的說法「直接侵犯沙烏地阿拉伯主權」。

利雅德當局則表示，沙烏地珍視「兄弟之邦」仗義直言，「這種占領式極端主義心態無法理解巴勒斯坦領土對我們的兄弟巴勒斯坦人民有著何種意義，也不會理解巴勒斯坦人與這些領土的良知、歷史和法律連結」。

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美國總統川普（Donald Trump）在4日與尼坦雅胡會面期間，他提議由美國「接管」加薩走廊（Gaza Strip），並將當地200萬居民遷出，以打造「中東的蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）。這番言論使國際社會大為震驚，阿拉伯國家也同聲譴責。

川普曾說，沙烏地並未要求將巴勒斯坦建國納為與以色列關係正常化的條件；但該說法遭利雅德當局駁斥，聲稱除非允許巴勒斯坦建國，否則沙烏地與以色列不可能實現關係正常化。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1140209