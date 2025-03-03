歐盟譴責哈瑪斯拒延第1階段停火 抨擊以色列封鎖援助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）拒絕延長加薩停火協議的第一階段，歐盟今天予以譴責，並說以色列隨後實施的援助封鎖「可能造成嚴重的人道問題」。

法新社報導，歐盟執行委員會（European Commission）對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）發聲明說：「歐盟呼籲迅速重啟第2階段停火的協商，並對調解方表達堅定支持。」

她還說：「永久停火不僅有助於釋放所有仍被扣押的以色列人質，還能為加薩的復原和重建創造必要的條件，各方有責任在政治上促成這一目標實現。」

哈瑪斯一再拒絕延長現有的停火協議，反而主張轉向停火協議的第2階段，以實現永久結束戰爭。

歐盟再次呼籲「要讓需要幫助的巴勒斯坦人，全面、迅速、安全及毫無阻礙地獲得人道援助，並允許且協助人道主義工作者和國際組織在加薩境內有效且安全無虞運作」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

以色列今天稍早宣布，暫停所有物資和補給進入加薩，並警告若哈瑪斯不同意延長第一階段停火協議，將面臨「額外後果」。

另一方面，儘管以哈雙方相互指控違反協議，且對於後續階段沒有達成共識，哈瑪斯反指控以色列試圖破壞今年1月19日生效的停火協議，不過現階段的協議大體上保持有效。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1140303