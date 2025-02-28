加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明湧現旅遊車潮國道18路段恐壅塞 高公局建議出發時段這邊看
首頁 / 娛樂
奧斯卡獎
新聞專題
奧斯卡獎
首頁 / 娛樂

奧斯卡獎將揭曉 「艾諾拉」與「秘密會議」勢均力敵

2025/2/28 19:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社好萊塢28日綜合外電報導）奧斯卡金像獎得獎名單將於後天揭曉，最佳影片部分「秘密會議」（Conclave）和「艾諾拉」（Anora）勢均力敵，亞卓安布洛迪則獲看好奪生涯第2座奧斯卡最佳男主角獎。

法新社報導，「艾諾拉」與「秘密會議」無論在風格或題材上截然不同。前者是一部關於性工作者的喧囂亢奮獨立製片電影，後者則是好萊塢大片廠出品以梵蒂岡為背景的優雅劇情片。

由西恩貝克（Sean Baker）執導的「艾諾拉」，描繪1名紐約脫衣舞孃嫁給1名俄羅斯富二代花花公子後，發現這場夢幻婚姻不過是一場惡夢。

這部低成本電影不僅在坎城影展摘下最佳影片金棕櫚獎，還橫掃好萊塢導演、製片、編劇和影評人頒發的大獎，成為今年以來得獎最多的電影。

「秘密會議」則是關於1場教宗選舉的隱晦與你死我活競爭過程。巧合的是，現實中的教宗方濟各（Pope Francis）正陷入危急病情。這部電影似乎受到不少晚投票的美國影藝學院會員青睞。

「秘密會議」由美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）旗下名聲響亮的品牌「焦點影業」（Focus Features）發行，由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）等大咖明星主演，並已贏得英國影藝學院（BAFTA）最佳影片等4項大獎及美國演員工會獎（SAG Award）。

究竟其中哪部能奪下奧斯卡最佳影片，競爭激烈實難預測。「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）的獎項專家費恩柏格（Scott Feinberg）告訴法新社：「我不認為任何人說得準。兩邊都感覺緊張而非有信心。」

最佳男主角部分，在「粗獷派建築師」（The Brutalist）當中飾演1位才華洋溢建築師暨納粹大屠殺倖存者的亞卓安布洛迪（Adrien Brody），數個月來看好度領先。

他在2002年已以「戰地琴人」（The Pianist）登上過奧斯卡影帝寶座，若再拿一座最佳男主角獎，將加入馬龍白蘭度（Marlon Brando）和傑克尼克遜（Jack Nicholson）等傳奇男星行列。

不過，在「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）中飾演美國搖滾巨星巴布狄倫（Bob Dylan）年輕時期的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet），則可能攪局。他已在美國演員工會獎擊敗亞卓安布洛迪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於最佳女主角獎，年僅25歲的麥琪麥迪遜（Mikey Madison）則可能挾「艾諾拉」的強大聲勢奪下后冠。但她得先克服勁敵、以「懼裂」（The Substance）入圍的好萊塢資深女星黛咪摩兒（Demi Moore）。

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在美西時間3月2日下午4時（台灣時間3日上午8時）登場，由美國脫口秀節目主持人柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）首度擔綱主持任務。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140228

奧斯卡
跨性女主角競逐奧斯卡影后 璀璨女人夢爭議不斷鎳克爾男孩揭美國殘酷歷史 普立茲獎小說改編電影角逐奧斯卡
奧斯卡獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
50
更多編輯台推薦新聞：