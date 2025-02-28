跨性女主角競逐奧斯卡影后 璀璨女人夢爭議不斷

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（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）本屆奧斯卡焦點「璀璨女人夢」奪獎呼聲高，但也最具爭議；女主角卡拉加斯康有機會成為史上首位跨性別影后，不過負面新聞纏身，恐影響封后機會。

第97屆奧斯卡頒獎典禮將於3月2日（台灣時間3月3日上午）在洛杉磯的杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，今天劇院前的好萊塢大道正在封街趕工、鋪設紅毯。

「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）獲13項提名，是本屆奪獎呼聲最高電影，它不僅是史上獲得最多項提名的非英語電影，只差1項就追平最多提名單一電影。

曾衝擊奧斯卡的外語電影包括台灣導演李安作品「臥虎藏龍」獲10項提名，與「羅馬」（Roma）並列入圍最多獎項的非英語電影。

奧斯卡史上，單一電影最多入圍獎項是14項，分別是2016年「樂來越愛你」（La La Land）、1997年「鐵達尼號」（Titanic）及1950年「彗星美人」（All About Eve）。

「璀璨女人夢」入圍獎項包括最佳影片、最佳國際影片、最佳導演、最佳改編劇本，以及最佳女主角等。入圍最佳女主角的卡拉加斯康（Karla Sofia Gascon）成為奧斯卡史上，首位獲得提名的公開出櫃跨性別演員。

這部西班牙語電影由法國導演賈克歐迪亞（Jacques Audiard）執導，是一部融合歌舞元素的音樂劇電影，大膽將歌舞元素融入犯罪故事，描寫一名墨西哥毒梟決定改變人生，進行變性手術之後成為女性。

這部作品問世之後，風波不斷。有墨西哥觀眾指責，電影描述的墨西哥社會和毒梟文化流於刻板印象，而且電影雖以墨西哥為背景，但主要在法國拍攝。

導演賈克歐迪亞曾公開談論「西班牙語是窮人和移民的語言」引發反彈，但他澄清本意受到誤解。

同性戀反詆毀聯盟（GLAAD）等LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）團體批評，電影利用老套、負面的刻板印象描繪跨性別者，不但沒有讓外界對跨性別族群有正面的理解，更可能加深大眾對跨性別群體的錯誤認知。

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原本女主角卡拉加斯康可望問鼎奧斯卡，成為史上首位跨性別影后，但她過去在社群媒體X上涉及種族歧視、伊斯蘭恐懼症等爭議言論曝光之後，恐怕影響她奪獎機會。她後來刪除X帳號並公開道歉，導演及同劇演員也對她的爭議言論感到失望。

儘管爭議不斷，多家媒體報導，卡拉加斯康仍計畫出席今年奧斯卡頒獎典禮，在此之前，她已缺席英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）、影評人大獎（Critics Choice Awards）及美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）等頒獎典禮。（編輯：田瑞華）1140228

美國影藝學院（AMPAS）主辦的第97屆奧斯卡金像獎訂於3月2日在洛杉磯杜比劇院舉行頒獎典禮，劇院前的好萊塢大道27日可見工作人員正加緊趕工布置。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年2月28日