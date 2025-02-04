「璀璨女人夢」卡拉加斯康言行惹議 拿奧斯卡獎夢想可能破滅

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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）卡拉加斯康創造了奧斯卡歷史，成為第一位獲得最佳女主角提名的跨性別女性，直到上週，她還有機會再次創造歷史獲得該獎項，但現在可能因為言行惹議，影評看衰她無緣獲獎。

BBC巴西新聞網報導今天引述The Observer影評艾德（Wendy Ide）的分析，她可以肯定地說，卡拉加斯康（Karla Sofía Gascón）不會贏得任何獎項。

卡拉加斯康在法國導演賈克歐迪亞（Jacques Audiard）執導的電影「璀璨女人夢」（Emilia Perez）中扮演一名墨西哥跨性別毒販，後來成為慈善家，這部電影曾被認為是獲得2025年奧斯卡最高獎項（包括最佳影片）的熱門影片之一，但已經陷入爭議。

一些墨西哥影評抗議這位法國編劇兼導演對墨西哥的描述，以及劇中演員陣容缺乏墨西哥人，且其中大部分場景是在巴黎附近拍攝。

這些其實都不足以讓奧斯卡評委們反對獲得13項奧斯卡提名的「璀璨女人夢」，但現在有一個更大的問題需要考慮。

卡拉加斯康上週在一次採訪中抱怨，與另一部巴西影片「我仍在此」（I'm Still Here）獲得奧斯卡最佳女主角提名的巴西女演員費南妲托雷斯（Fernanda Torres）所合作的社群媒體團隊正在抨擊她和「璀璨女人夢」。

雖然之後卡拉加斯康改口說她指的是「社群媒體上的毒性和暴力仇恨言論」，但給人的感覺卻是，卡拉加斯康違背奧斯卡精神攻擊競爭對手。

美國記者哈吉（Sarah Hagi）隨後在Variety雜誌報導卡拉加斯康在2020年至2021年間於X平台發表的舊文，包括對中國、穆斯林婦女和伊斯蘭教，甚至奧斯卡金像獎的冒犯性評論，讓卡拉加斯康的處境更難堪。

諷刺的是，卡拉加斯康是跨性別者，且「璀璨女人夢」對跨性別主角進行富有同情心和細緻入微的刻畫，這部電影吸引評委的部分原因正是它讓人感覺思維進步，而卡拉加斯康發表的內容卻是反多元化，沒有任何進步性可言。

英國泰晤士報（The Times）藝術編輯波頓（Ed Potton）表示，「璀璨女人夢」獲獎的機會與它進步內容密切相關，一旦丟失，就很難挽回。

1月31日，卡拉加斯康發表聲明，對那些因她「造成的痛苦，深表歉意」，但傷害已然造成。

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艾德表示，卡拉加斯康獲得奧斯卡最佳女主角獎的機會一直很小，現在連原本呼聲極高的「璀璨女人夢」獲得最佳國際影片獎的機會，也變得渺茫。

正如艾德所言，卡拉加斯康的言行不僅影響她贏得小金人的機會，「璀璨女人夢」在其他類別的前景也可能破滅；「我仍在此」現在成了最佳國際影片獎大熱門。（編輯：韋樞）1140204