普立茲獎作鎳克爾男孩揭歷史 改編電影角逐奧斯卡

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）「這不僅是歷史課，更是美麗又令人心碎的見證。」普立茲小說獎兩屆得主懷特黑德透過「鎳克爾男孩」，呈現美國歷史裡千名孩童人生被剝奪的殘酷，改編電影也獲提名今年奧斯卡。

「沒有人願意相信他們，直到人們在那個地獄裡，挖出了一大片秘密墓園。」這部被美國前總統歐巴馬譽為「必讀之書」的小說「鎳克爾男孩」（The Nickel Boys），將於3月推出中譯本。

根據二十張出版書訊，小說描述成長於1960年代美國佛羅里達州的黑人男孩埃爾伍德，因偏頗的裁決被送進名為「鎳克爾學院」的少年矯正學校，彷彿被困在一座恐怖而弔詭的監牢裡。

在學院裡，殘酷成性的僱員對學員施以毆打與虐待；貪腐的職員們則利用學員，竊取配給的食物和資源。任何反抗的男孩都會被帶到「後面」，然後消失。而埃爾伍德唯一的救贖，是與同被視為少年犯的特納之間的情誼。

然而特納認為埃爾伍德天真得無可救藥，並堅信世界迂腐敗壞。隨著學院生活趨於險惡，抱持理想主義的埃爾伍德與身為懷疑論者的特納，關係逐漸緊張，最終兩人做出了將影響未來數十年的決定。

全書取材自佛羅里達州一所矯正學校的真實事件。這所學校在營運的111年間，無數兒童的人生遭到殘忍剝奪。「鎳克爾男孩」於去年被改編成電影，並將角逐2025奧斯卡金像獎最佳影片和改編劇本。

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作者科爾森．懷特黑德（Colson Whitehead）1969年出生於美國紐約，畢業於哈佛大學，現為「紐約時報」雜誌專欄作家。他以揭露美國奴隸買賣歷史傷痛的小說「地下鐵道」（The Underground Railroad）震撼全美，榮獲普立茲小說獎與美國國家圖書獎。

2020年，懷特黑德再以「鎳克爾男孩」奪下普立茲小說獎，成為史上僅有4位的兩屆得主，更是其中唯一的非裔作家。2023年，他的文學貢獻獲得國家肯定，被授予美國國家人文獎章。（編輯：張雅淨）1140219