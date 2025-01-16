坎城首名跨性別影后得獎作 璀璨女人夢2月上映

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（中央社記者王心妤台北16日電）首名坎城影展跨性別影后卡拉加斯康得獎片「璀璨女人夢」，將於2月在台灣上映。對於近日洛杉磯野火，卡拉加斯康表達「心碎」，並希望將愛送出去，期盼這場災難盡快被控制。

「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）除了摘下坎城影展評審團大獎、影后獎之外，在歐洲電影獎，及被稱為「英國奧斯卡」的英國電影學院獎（BAFTA）等獎項，都獲得多項入圍肯定，卡拉加斯康（Karla Sofía Gascón）也被認為有很大機會入圍奧斯卡獎最佳女主角。

根據片商提供的資料，卡拉加斯康日前接受「吉米A咖秀」分享拍片心得，並說這不只是一部片，而是人人都可以欣賞的藝術，也能牽動觀眾產生共鳴，「這是我心目中最偉大的電影，因為這部電影會讓你看見真正的自己」。

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對於近日洛杉磯野火事件，卡拉加斯康表示：「這場大火讓我感到心碎，那裡有許多人，許多朋友，以及許多失去家園、工作和生活方式的人。我想將我的愛送給每一位洛杉磯人，他們正經歷如此艱難的時刻，希望這場災難能早日得到控制。」

「璀璨女人夢」將於2月21日全台上映。（編輯：管中維）1140116