末代武士到幕府將軍 真田廣之將日本文化推向國際

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）64歲的日本男星真田廣之以「幕府將軍」（Shogun）在第82屆金球獎奪視帝，是亞洲第一人。他在劇中飾演的將軍是以日本「戰國三雄」之一的德川家康為角色原型，而他在10幾歲閱讀的家康遺訓，成了實現「將日本文化介紹給全世界」夢想的原動力。

描寫日本幕府時代權謀鬥爭的影集「幕府將軍」由真田廣之領銜主演並身兼製作，讓他在好萊塢聲勢大漲。他今天在金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典禮上奪得電視劇情類最佳男主角獎後表示：「我想感謝出現在我生命中的每一個人。你們大家把我帶到了這裡。」

受德川家康遺訓啟發 真田廣之戲劇路上負重前行

真田廣之曾在接受「滾石」雜誌訪問時表示，10幾歲時就讀了德川家康卸任將軍職務時所寫的「家康公御遺訓」，讓他銘記在心的教誨就是：「人的一生就如同背負重擔走遠路一樣，不用急。」

他表示，「絕對不能急，現在就是集中心力在能做的事上面。我現在做的事，還要持續做下去，因為不是僅僅一部電影或電視劇就能改變歷史的」。

他還說，「我終於活到可以演家康的年紀了。現在紛紛擾擾的世界局勢真的有必要有『家康』這種英雄，我認為這是給世人很好的訊息」。

前進好萊塢 真田廣之忠於史實還原角色原型

影片來源：Disney Plus TW

談到身為日本演員前進好萊塢的歷程，真田廣之說，自己在20年前到好萊塢發展時，很努力地想將描繪日本的內容詮釋得很逼真，但畢竟身為演員有限，所以覺得還是需要有個製作人的身分才行。「戲劇要精彩得靠企畫」，他認為若從西方的觀點來描寫未來或現在的日本，或許很多日本人也會樂於觀賞。

他分享自己製作戲劇的心得表示，「雖不是真正的史實，但劇情精彩的話也行」。

他說，拍歷史劇，原作是虛構的，但卻是以實際存在的人物為角色原型，仍得根據史實為製作。包括服裝、頭套、小道具等如果做得不到位或擺設相反，會削弱對戲劇的集中力，「所以這些都須盡可能忠於事實」。

劇中的道具，包括女演員的和服腰帶材質是否太薄等，這些都要講究，需綿密討論。有時討論者地點是在不同國度，就透過Zoom或電郵進行溝通、下指示。

真田廣之說：「開始拍攝時，因為所有準備作業都已完成，我身為演員，只要到片場即可，心情非常輕鬆，就如往常一樣工作，身為演員該施展動作戲，或與對手互動，我樂在其中。我覺得這是給我這位製作人的一種獎勵。」

本屆金球獎分電視和電影兩大類頒獎，除了真田廣之以「幕府將軍」拿下電視劇情類最佳男主角，該劇女主角澤井杏奈也拿下視后、淺野忠信拿下最佳男配角，同時該劇又獲得劇情類最佳影集，包辦4大獎，創史上第一回。

「敬業」如一

演員之外身兼製作主導創意除了真田廣之精湛的演技外，從他的談話當中可了解到他的敬業。

過去如果是講到飾演日本古裝劇、武士的角色，日本男星渡邊謙是最具代表性的人物，但現在真田廣之的名氣更盛，他做到領銜演出一部大製作電視劇，並同時身兼製片，主導作品的創意走向。

「幕府將軍」去年9月在第76屆艾美獎（Emmy Awards）頒獎典禮打破得獎紀錄，並成為首部贏得劇情類最佳影集獎的非英語作品，獲頒劇情類最佳影集獎；最佳男、女主角獎等18項座獎，創新高紀錄。

有日媒指出，「幕府將軍」的成功反映出美國演藝圈近期的狀況，如今的時代氛圍是重視多樣性。此外，美術團隊注重細節的程度與以及描繪日本的細膩手法，加上有趣的劇情吸引觀賞。

「末代武士」到「幕府將軍」 真田廣之將日本文化推向國際

真田廣之1980年首度主演電影「忍者武藝帖，百地三太夫」、1981年主演「怒吼鐵拳」、1982年因主演「龍的忍者」，首度進軍海外。

他在演藝圈曾是偶像級人物，曾身為歌星登上歌唱節目。1981年在電影「魔界轉生」當中與男星澤田研二有親吻戲、1982年在電影「道頓堀川」與女星松坂慶子演過激情場面、1983年在電影「里見八犬傳」與女星藥師丸博子演戀愛戲。

真田廣之1986年與女星楊紫瓊等主演港片「皇家戰士」。他在2002年主演「黃昏清兵衛」，入圍第76屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎項。他在片中飾演一位日本幕末武士，以內斂又深情的武士形象在觀眾心中留下深刻印象。2003年他與渡邊謙、美國好萊塢巨星湯姆．克魯斯聯袂出演電影「末代武士」，在好萊塢打響知名度。

真田廣之希望自己一直是個開拓者。因出演「末代武士」，他希望自己的才能和工作能讓世界看見，於是將演藝事業據點移至美國。

他曾在受訪時表示，「在第一線只有自己一個日本人孤軍奮鬥時感覺有點氣餒，但心想自己如果輸的話，那就會成了被認為無法和日本人合作的前例，之後沒日本人可以接工作，所以就想應加把勁奮力，也因這份堅持，才有今天」。（編輯：周永捷）1140106