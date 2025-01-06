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金球獎黛咪摩兒「懼裂」封后 從影逾40年首獲獎：我還沒過氣
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82屆金球獎主要得獎名單

2025/1/6 12:45
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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）第82屆金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典禮今天在加州比佛利山舉行，電影類方面「毒王女人夢」摘下4獎是最大贏家，電視類方面「幕府將軍」抱回4獎最風光。

以下為主要得獎名單。

※ 電影類

●劇情類最佳影片：「粗獷派建築師」（The Brutalist）

●音樂或喜劇類最佳影片：「毒王女人夢」（Emilia Perez）

●劇情類最佳男主角：卓安布洛迪（Adrien Brody）／「粗獷派建築師」（The Brutalist）

●劇情類最佳女主角：費南妲托雷斯（Fernanda Torres）／「我仍在此」（I'm Still Here）

●音樂喜劇類最佳男主角：塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）／「非常男人」（A Different Man）

●音樂喜劇類最佳女主角：黛咪摩兒（Demi Moore）／「懼裂」（The Substance）

●最佳男配角：基倫克金（Kieran Culkin）／「跳痛之旅」（A Real Pain）

●最佳女配角：柔伊莎達娜（Zoe Saldana）／「毒王女人夢」（Emilia Perez）

●最佳導演：布雷迪寇貝特（Brady Corbet）／「粗獷派建築師」（The Brutalist）

●最佳劇本：彼得史卓翰（Peter Straughan）／「教宗祕密會議」（Conclave）

●最佳非英語片：「毒王女人夢」（Emilia Perez）

●最佳動畫片：「喵的奇幻漂流」（Flow）

●最佳原創配樂：「挑戰者」（Challengers）

●最佳原創歌曲：「毒王女人夢」（Emilia Perez）

※ 電視類

●最佳戲劇類影集：「幕府將軍」（Shogun）

●最佳戲劇類影集男主角：真田廣之／「幕府將軍」（Shogun）

●最佳戲劇類影集女主角：澤井杏奈／「幕府將軍」（Shogun）

●最佳喜劇或音樂類影集：「天后與草莓」（Hacks）

●最佳喜劇或音樂類影集男主角：傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／「大熊餐廳」（The Bear）

●最佳喜劇或音樂類影集女主角：珍史瑪特（Jean Smart）／「天后與草莓」（Hacks）

●最佳迷你影集或電視電影：「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）

●最佳迷你影集或電視電影男主角：柯林法洛（Colin Farrell）／「企鵝人」（The Penguin）

●最佳迷你影集或電視電影女主角：茱蒂福斯特（Jodie Foster）／「無間警探：闇夜國度」（True Detective: Night Country）

●最佳影集男配角：淺野忠信／「幕府將軍」（Shogun）

●最佳影集女配角：潔西卡甘尼（Jessica Gunning）／「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）（編輯：蔡佳敏）1140106

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