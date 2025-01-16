華航董事長謝世謙過世 15日出席團協簽署才說有點累

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（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）交通界人士表示，華航董事長謝世謙今天在台北榮民總醫院過世，但謝世謙昨天下午還參加華航企業工會團體協約簽署，致辭時還說被傳染感冒，消息傳出後令人感到訝異。

華航將開臨時董事會並發布重大訊息，預計下午2時前有結果，交通部之後也會說明。 謝世謙 謝世謙 學歷：東吳大學經濟系

經歷：華航台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長、台北分公司總經理、行銷副總經理、印尼分公司總經理、澳洲分公司總經理、總經理、董事長 看更多 關閉 在華航資歷超過40年，2016年接任華航總經理。

謝世謙昨天在接近下午2時抵達團協簽約會場，戴著口罩的他還親切向現場記者打招呼，中間偶爾還有些微咳嗽，在與交通部次長林國顯、桃園市長張善政交談時，也特別表達因為感冒，所以沒有和大家握手致意。

華航董事長謝世謙（中）15日下午出席華航企業工會團體協約簽署。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月15日

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謝世謙致辭說，15日早上還先去醫院急診，甚至還告訴大家「我不是自己感冒，我是被傳染的感冒」，引起現場一陣笑聲。

謝世謙僅在致詞時取下口罩，完成簽署儀式後又立即戴回口罩。在簽約結束後準備離開現場，對於現場員工關心，還回覆就是感覺體力不好、有點累，看完醫生打點滴才前來會場，隨即離開現場。（編輯：方沛清）1140116