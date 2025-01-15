華航與工會第7次簽團協 勞動條件福利優化

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（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）中華航空公司今天與中華航空企業工會簽訂團體協約，下午於華航園區舉行簽約儀式，華航表示，這是華航勞資第7次簽署團體協約，充分展現勞資關係穩定和諧，攜手再創榮景。

華航董事長謝世謙致詞時，特別感謝華航企業工會對公司政策的支持，讓2024年的營運始攀上高峰；企業工會多年來協助會員爭取更好的勞動條件及福利，與公司維持互信基礎，雙方持續鞏固良好的關係，共同努力臻善團體協約，朝勞資和諧穩健發展邁進。

華航企業工會理事長劉惠宗則肯定謝世謙帶領團隊及員工全力以赴，華航不僅挺過疫情衝擊，疫後的營運更是逆勢高飛，迎來史上最佳表現，這也是企業工會與事業單位合作無間，凝聚一心克服種種挑戰，才能共創佳績。

華航表示，這份團體協約下午在華航園區舉行簽約儀式，分別由華航董事長謝世謙、華航企業工會理事長劉惠宗分別代表資方及勞方完成簽署，並由交通部次長林國顯、勞動部次長李健鴻、桃園市長張善政、民航局局長何淑萍及桃園市政府勞動局局長李賢祥等人與會見證。

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華航說，華航與華航企業工會於 2002 年首次簽訂團體協約，並於 2005、2009、2012、2015 及 2021年完成 5 次續約協商。這次團協簽訂協商會議於2024年召開，依既有版本進行討論達成共識。

華航指出，團協也與時俱進調整部分勞動條件與優化福利，如調高三節獎金、伙食津貼等，以符合實際需求與現況。勞資雙方秉持照顧員工及會員的初衷釋出最大誠意，落實永續經營目標也追求全員共好。（編輯：林恕暉）1140115