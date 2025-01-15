詩人李魁賢過世 享壽87歲

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（中央社記者邱祖胤台北15日電）前國藝會董事長、詩人李魁賢今天凌晨過世，享壽87歲，李魁賢生前主張詩人不能放棄對時代批判的立場，認為詩人是「天生的在野代言人」，作品充滿批判性。

李魁賢的家屬向中央社記者證實這項訊息，表示李魁賢今晨約5時安詳離世，家屬遵從李魁賢生前囑託，不舉行家祭及公祭，目前正研擬和相關單位舉行追思會。

李魁賢以詩作及翻譯聞名，創作超過千首、翻譯5000首，曾獲國家文藝獎、吳濁流新詩獎等獎項，更屢獲國際詩壇肯定，如英國劍橋國際詩人學會傑出詩人獎、印度千禧年詩人獎。

李魁賢生前曾表示，一個國家的強盛不是看武力、政治、經濟力量，而是看這個國家的文學成就。

21世紀初開始，李魁賢即從事策畫、組團並出席國際詩歌節活動。近年來也在國內舉辦國際詩歌節，已邀請許多國家與國際詩人來台灣共襄盛舉。

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根據國家文藝獎官網，李魁賢1937年生，自小熱愛文學，16歲開始在「野風」雜誌發表詩作，迄今超過一甲子依然筆耕不輟；根據台灣文學館線上資料平台，李魁賢的詩自然率真，表現自由的真、善、美，並主張詩應植根於生活，他的「工人生活」系列作品，被視為將對現實生活的觀照融入詩作當中，因而被譽為「工業詩人」；到了「赤裸的薔薇」，轉為更向現實生活探照，增強了批判性、諷刺性。

除了寫詩，李魁賢以本土立場所寫詩評也廣為人知，他站在「反抗」詩學的角度，對詩加以詮釋，使詩散發出異質的聲響。翻譯作品主要以德國文學的中譯為主，尤其對里爾克的翻譯與研究，對詩壇影響頗大。（編輯：楊昭彥）1140115