前立委鄭余鎮心臟病發逝世 享壽79歲

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（中央社記者王鴻國新北14日電）前民進黨籍立委鄭余鎮7日病逝台大醫院，享壽79歲，告別式將於25日舉行。他曾任第一屆新莊市長並多次當選立委，近年淡出政治圈。

鄭余鎮的兒子鄭余豪今天向中央社記者表示，父親不從事政治活動後就很低調，熱心於公益。父親除有心臟的疾病，平時生活都很正常，但在3週前病發，經送台大醫院治療後好轉，病情穩定。

鄭余豪指出，沒想到從加護病房轉一般病房後，父親在隔日就病情惡化，經急救無效後過世，預定25日在台北2殯舉行告別式，目前在趕製訃聞中。

鄭余鎮為1980年代黨外運動陣營的大將，父親鄭建邦為地方派系「聯合派」大老、黨外運動人士。鄭余鎮在民主進步黨於1986年成立後入黨，台北縣（新北市前身）新莊鎮1980年改制為新莊市，鄭余鎮參選並當選新莊市第一屆市長。

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1983年立法委員選舉，鄭余鎮當選，並於1986年、1989年連任。後來多屆落選，直到2001年再次當選立委。他與藝人王筱嬋來往，2002年7月與王筱嬋前往美國登記結婚，他稱王筱嬋是「天上掉下來的禮物」。

民進黨新北市議員鍾宏仁指出，鄭余鎮近年已淡出政治圈，地方政治活動未見其身影。（編輯：戴光育）1140114