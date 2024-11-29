前立委簡肇棟罹食道癌病逝 享壽70歲

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（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中29日電）民進黨籍前立委簡肇棟，今年9月間發現罹患食道癌住院治療，今天上午過世，享壽70歲，他的妻子台中市議員張芬郁在臉書發文悼念，消息傳出後令支持者相當不捨。

台中市議會今天進行市政總質詢，張芬郁原訂下午1時質詢，臨時請假改為書面質詢。

據了解，簡肇棟今年9月間感覺食道有異物、無法進食，到中山醫藥大學附設醫院檢查發現罹患食道癌，且已轉移胃部，但治療前出血陷入昏迷，總統賴清德也曾前往探視，簡肇棟今天上午病逝，消息傳出令許多支持者相當不捨。

張芬郁今天在臉書（Facebook）發文表示，醫師簡肇棟在今天清晨離開了，完成他在世上70載精彩的旅程，等一切就緒會通知大家，來和他敘舊道別，也請為他的遠行默禱祝福。

張芬郁說，她和家人非常感謝這段時間大家的關心，可以在臉書留言處訴說與簡肇棟相處的故事，相信他一定也很想念和大家相處的每一刻。

簡肇棟曾任大里菩提醫院院長、台中縣大里市市長，他於大里市長任內逢921大地震，積極投入震災與災後重建，民國90年當選第5屆立委，但之後連任失利，第7屆立委江連福因賄選案當選無效，簡肇棟經補選後當選。

簡肇棟於100年9月間因開車肇逃案，辭去立委後淡出政壇，在台中市大里區開設診所，今天上午因病過世。（編輯：郭諭儒）1131129