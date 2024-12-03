劉家昌癌症病逝 享壽83歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北3日電）資深藝人劉家昌的家屬晚間透過聲明指出，劉家昌於2日因癌症安詳辭世，透露他在最後的日子裡，身邊有最親近家人陪伴，始終平靜且安詳。

劉家昌因癌症逝世，享壽83歲，劉家昌的家屬晚間沉痛發表聲明，證實劉家昌於2日因癌症安詳離世，而劉家昌在人生的最後一段路也有家人陪伴。

最後家屬也盼外界給空間，「我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師」。（編輯：龍柏安）1131203

劉家昌（左）有「華語流行音樂教父」美稱，鄧麗君（右）的「獨上西樓」就出自他手。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

1976年10月劉家昌（右）執導的「梅花」獲頒金馬獎最佳劇情片。（中央社檔案照片）

圖為2009年3月劉家昌因涉背信遭檢方限制出境，在增加保證金700萬元和2名保證人的條件下，暫時解除出境限制赴香港處理私事後返台。（中央社檔案照片）

圖為劉家昌2011年8月出席新黨18週年黨慶演唱中華民國頌。（中央社檔案照片）