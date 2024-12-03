劉家昌癌症病逝 享壽83歲
2024/12/3 22:02（12/3 22:47 更新）
（中央社記者洪素津台北3日電）資深藝人劉家昌的家屬晚間透過聲明指出，劉家昌於2日因癌症安詳辭世，透露他在最後的日子裡，身邊有最親近家人陪伴，始終平靜且安詳。
劉家昌因癌症逝世，享壽83歲，劉家昌的家屬晚間沉痛發表聲明，證實劉家昌於2日因癌症安詳離世，而劉家昌在人生的最後一段路也有家人陪伴。
最後家屬也盼外界給空間，「我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師」。（編輯：龍柏安）1131203
劉家昌
- 生日：1941年3月9日
- 出生地：滿洲國濱江省哈爾濱市
- 學歷：新竹高級中學、政治大學政治系肄業
- 獎項：執導「梅花」獲金馬獎最佳影片、金曲特別貢獻獎
1968年以歌曲「月滿西樓」出道，活躍於1970至1980年代，劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等曾受他提攜。
曾為許多歌手打造暢銷歌曲，如尤雅「往事只能回味」」鄧麗君「獨上西樓」、甄妮「誓言」、劉文正「諾言」、費玉清「晚安曲」、「中華民國頌」等，創作電影同名主題曲「梅花」、「一簾幽夢」、「庭院深深」，傳唱一時。
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