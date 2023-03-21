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劉家昌批國民黨是髒臭公廁 朱立倫：個人意見

2023/3/21 13:15（3/21 13:56 更新）
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國民黨主席朱立倫（左）21日出席彰化縣黨部主委布達典禮，感謝黨籍立委謝衣鳯（右）願意承擔責任，希望2024年總統、立委選舉國民黨在彰化打勝仗。（國民黨提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年3月21日
國民黨主席朱立倫（左）21日出席彰化縣黨部主委布達典禮，感謝黨籍立委謝衣鳯（右）願意承擔責任，希望2024年總統、立委選舉國民黨在彰化打勝仗。（國民黨提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年3月21日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）音樂人劉家昌批國民黨是「又髒又臭的公廁」。黨主席朱立倫今天說，「個人意見做個參考」，國民黨在縣市長選舉獲多數選民認同，將持續努力，捍衛中華民國、堅守民主自由。

朱立倫今天出席國民黨彰化縣黨部主任委員謝衣鳯布達典禮，媒體問及前總統馬英九規劃將赴中國大陸祭祖的看法，朱立倫表示，祝福馬英九祭祖與青年交流活動順利，也希望對兩岸和平有正面幫助，國民黨立場非常清楚，一定捍衛中華民國、堅守民主自由。

朱立倫說，維護兩岸和平、區域安全，是國民黨一貫立場，除遵循中華民國憲法與相關法律，更有過去多年努力成果，國民黨每名從政者，從主席到地方首長、立法院黨團，都是遵循此原則進行兩岸交流，兩岸論述也是全黨一致。朱立倫表示，未來國民黨總統、立委候選人也會秉此原則讓兩岸更和平、讓民眾過安定好日子。

朱立倫也說，立委選舉黨內作業第一階段起跑、開始公告，特別嚴格要求候選人遵循黨紀、不能相互攻擊、造成黨的傷害、重視學術倫理且不能有抄襲污點等公約，國民黨會特別嚴格把關，各地方黨部、考紀會將有基本必要檢查，展現國民黨新面貌。

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音樂人劉家昌透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，國民黨是又髒又臭的公廁，並籲鴻海集團創辦人郭台銘為2024年以後的中華民國奮鬥。對此，朱立倫回應，國民黨捍衛中華民國、堅守民主自由，去年縣市長選舉獲多數選民認同，將持續努力，「個人意見做個參考」，仍以國民黨主流意見來獲得台灣民眾認同。

前國民黨中常委、彰化縣黨部主委蕭景田為求北市議員林杏兒當選涉賄遭起訴，蕭景田請辭黨職，彰化縣黨部主委由國民黨立委謝衣鳯接任，朱立倫說，感謝謝衣鳯願意接任，謝衣鳯是國民黨在彰化重要基石，希望2024年總統、立委選舉國民黨在彰化打勝仗。（編輯：郭諭儒）1120321

#朱立倫
#國民黨彰化縣黨部
#謝衣鳯
朱立倫
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