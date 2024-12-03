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劉家昌80年代縱橫港台 華語流行音樂教父捧紅鄧麗君鳳飛飛

2024/12/3 22:06（12/3 22:48 更新）
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圖為第13屆金馬獎，電影「梅花」獲最佳影片等獎項，導演劉家昌（右）上台領獎。（中央社檔案照片）
圖為第13屆金馬獎，電影「梅花」獲最佳影片等獎項，導演劉家昌（右）上台領獎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者洪素津台北3日電）資深藝人劉家昌驚傳病逝，他是台灣著名作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，更有「華語流行音樂教父」美稱，除了自身經歷豐富，他也提攜劉文正、鳳飛飛與林青霞等人。

「流行音樂教父」劉家昌

劉家昌

  • 生日：1941年3月9日
  • 出生地：滿洲國濱江省哈爾濱市
  • 學歷：新竹高級中學、政治大學政治系肄業
  • 獎項：執導「梅花」獲金馬獎最佳影片、金曲特別貢獻獎

1968年以歌曲「月滿西樓」出道，活躍於1970至1980年代，劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等曾受他提攜。

曾為許多歌手打造暢銷歌曲，如尤雅「往事只能回味」」鄧麗君「獨上西樓」、甄妮「誓言」、劉文正「諾言」、費玉清「晚安曲」、「中華民國頌」等，創作電影同名主題曲「梅花」、「一簾幽夢」、「庭院深深」，傳唱一時。

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在1970至80年代風靡港台，擁有多重身分的他閱歷豐富，同時也是巨星推手，提攜劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等人；而他幫費玉清打造的「晚安曲」讓不少商家沿用至今，堪稱是經典中的經典。
1980年劉家昌（左）和鄧麗君在美國演出。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
1980年劉家昌（左）和鄧麗君在美國演出。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

劉家昌創作過不少經典名曲，有尤雅的「往事只能回味」、鄧麗君的「獨上西樓」、劉文正的「諾言」、翁倩玉的「海鷗」、費玉清的「晚安曲」，都是大眾耳熟能詳的歌曲，另外，劉家昌也曾和日本當紅團體「內山田洋&Cool Five」及森進一合作，把自己的國語歌曲以日文翻唱錄製。

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劉家昌在音樂上有不少經典作品，同時更跨界到大銀幕擔任電影導演，執導的經典電影作品有「愛的天地」、「梅花」、「黃埔軍魂」、「我是中國人」等，其中「愛的天地」獲得第11屆金馬優等劇情片獎和最佳音樂獎；「梅花」則獲第13屆金馬最佳影片獎和最佳編劇、最佳攝影、最佳錄音、最佳非歌劇影片音樂等5項大獎。

劉家昌在事業上永留經典，晚年卻因家務事爭議不斷，和前妻甄珍、兒子章立衡（原名劉子千）的家產爭吵屢屢鬧上媒體版面。（編輯：龍柏安）1131203

影片來源：Timeless Music
資深藝人劉家昌。（中央社檔案照片）
資深藝人劉家昌。（中央社檔案照片）
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