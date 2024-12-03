蕭副總統弔唁前立委簡肇棟 向遺孀張芬郁致哀

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）民進黨前立委簡肇棟於11月29日罹癌過世，享壽70歲，副總統蕭美琴今天前往靈堂弔唁，並向遺孀民進黨台中市議員張芬郁致哀，張芬郁則是紅了眼眶。

簡肇棟於9月檢查罹患食道癌，且已轉移胃部，隨即住進中山醫學大學附設醫院，但治療前出血陷入昏迷，原本昏迷指數有提升，卻在11月29日病逝，總統賴清德在出訪前，也曾致電張芬郁表達慰問。

簡肇棟家屬在民間會館設置靈堂，許多生前好友及地方鄉親都前往弔唁，蕭副總統下午4時多代表總統到靈堂獻花致意，並向張芬郁慰問，關心家屬近況，大約停留10多分鐘離去。

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張芬郁表示，許多親朋好友都前來致意，由於簡肇棟生前不拘小節，所以家屬不舉辦公祭，並懇辭花圈、花籃及奠儀，她覺得簡肇棟不會拘泥於傳統儀式，靈堂開放到4日，之後家屬將自行辦後事，陪簡肇棟走完最後一程。

簡肇棟曾任大里菩提醫院院長、台中縣大里市市長，他於大里市長任內逢921大地震，積極投入震災與災後重建，民國90年當選第5屆立委，但之後連任失利，第7屆立委江連福因賄選案當選無效，簡肇棟經補選後當選。100年9月間因開車肇逃案，辭去立委後淡出政壇，在台中市大里區開設診所。（編輯：郭諭儒）1131203