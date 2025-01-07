藝術家林惺嶽辭世 作品留總統府台灣虹廳

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（中央社記者王寶兒台北7日電）藝術家林惺嶽今天凌晨辭世，享壽87歲。總統府台灣虹廳懸掛2幅作品就是是林惺嶽的「國鳥駕到」與「天佑花蓮」，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部長李遠得知消息後深表哀悼與敬意，並透過新聞稿指出，林惺嶽不僅是畫家，更是美術教育、文化評論與藝術史研究的集大成者。林惺嶽對台灣風景意境的細緻描繪，為台灣本土意象留下深刻印記。

林惺嶽1939年出生於台中市，1965年畢業於台灣省立師範大學藝術系（今國立台灣師範大學美術系）。畢業後，他曾先後於彰化縣伸港國中與嘉義縣私立協同高中任教，並在課餘專心於繪畫創作，逐漸形成獨特的超寫實主義畫風。

1975年，林惺嶽前往西班牙，透過畫遊增進繪畫技藝，也策劃與西班牙藝術家的交流展，為文化外交奠定重要基礎；在藝術史領域，他也投入心血進行台灣美術史書寫。

如林惺嶽曾於1986年發表「台灣美術風雲40年」，並於1991年參與藝術家出版社「台灣美術全集」籌備，1997年發表「渡越驚濤駭浪的台灣美術」，為建構台灣美術史作出先驅性貢獻。

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在繪畫方面，林惺嶽從超現實主義及魔幻寫實風格出發，逐步將西方現代主義元素在地化，並透過作品表達對家鄉的情感，2019年獲得第41屆吳三連獎藝術－西畫類獎項、2024年獲得海洋委員會「海洋文化獎」。

林惺嶽代表作品包括「龜山島」、「東北角海岸」及「濁水溪」等，皆以台灣風景為主題，展現他對台灣土地與自然景觀的深厚情感。多幅畫作如「木瓜觀音」、「歸鄉」、「寧靜的山谷」等，分別由國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館典藏。（編輯：張雅淨）1140107