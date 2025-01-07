加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院三讀增警消等退休金 銓敘部：1700億納稅人負擔
首頁 / 文化

藝術家林惺嶽辭世 作品留總統府台灣虹廳

2025/1/7 20:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北7日電）藝術家林惺嶽今天凌晨辭世，享壽87歲。總統府台灣虹廳懸掛2幅作品就是是林惺嶽的「國鳥駕到」與「天佑花蓮」，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部長李遠得知消息後深表哀悼與敬意，並透過新聞稿指出，林惺嶽不僅是畫家，更是美術教育、文化評論與藝術史研究的集大成者。林惺嶽對台灣風景意境的細緻描繪，為台灣本土意象留下深刻印記。

林惺嶽1939年出生於台中市，1965年畢業於台灣省立師範大學藝術系（今國立台灣師範大學美術系）。畢業後，他曾先後於彰化縣伸港國中與嘉義縣私立協同高中任教，並在課餘專心於繪畫創作，逐漸形成獨特的超寫實主義畫風。

1975年，林惺嶽前往西班牙，透過畫遊增進繪畫技藝，也策劃與西班牙藝術家的交流展，為文化外交奠定重要基礎；在藝術史領域，他也投入心血進行台灣美術史書寫。

如林惺嶽曾於1986年發表「台灣美術風雲40年」，並於1991年參與藝術家出版社「台灣美術全集」籌備，1997年發表「渡越驚濤駭浪的台灣美術」，為建構台灣美術史作出先驅性貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在繪畫方面，林惺嶽從超現實主義及魔幻寫實風格出發，逐步將西方現代主義元素在地化，並透過作品表達對家鄉的情感，2019年獲得第41屆吳三連獎藝術－西畫類獎項、2024年獲得海洋委員會「海洋文化獎」。

林惺嶽代表作品包括「龜山島」、「東北角海岸」及「濁水溪」等，皆以台灣風景為主題，展現他對台灣土地與自然景觀的深厚情感。多幅畫作如「木瓜觀音」、「歸鄉」、「寧靜的山谷」等，分別由國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館典藏。（編輯：張雅淨）1140107

林惺嶽
蕭副總統會見加拿大女性企業家 盼壯大台加關係
李遠
從藏鏡人到星際大戰 台博館推展林經甫藏品再進化漫畫家魚夫辭世 文化部將呈請總統明令褒揚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：