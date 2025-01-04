日本最高齡長者糸岡富子衰老離世 享嵩壽116歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，全日本最高齡可能也是全球最高齡長者糸岡富子，已於2024年12月29日因衰老離世，享嵩壽116歲。

糸岡富子1908年5月23日生於大阪市，後移居兵庫縣蘆屋市。蘆屋市政府表示，糸岡之前一直在市內高齡者設施內健康生活，但去年12月29日因衰老離世，享嵩壽116歲。

糸岡生前是全日本最高齡長者，而持續針對長壽進行調查的美國研究團隊研判，從西班牙的117歲女性在2024年8月過世後，糸岡被認為已成為全球最高齡長者。

蘆屋市長高島崚輔說，對於世界最高齡長者糸岡富子離世由衷致哀，「糸岡在漫長的人生中給了我們巨大勇氣和希望，我除了再次表達感謝外，也要對其家人及親人表達誠摯慰問之意」。

蘆屋市政府日前表示，糸岡出生於大阪市，之後移居奈良縣，1990年再搬到現居的蘆屋市，住在市內一間特別養護老人中心。糸岡生前最喜歡的飲料跟水果分別是乳酸菌飲品與香蕉。（譯者：黃名璽）1140104