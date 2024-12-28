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冷氣團來襲氣溫驟降 把握護心4招快樂迎新年

2024/12/28 12:08
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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）冷氣團來襲，氣溫溜滑梯。國健署提醒，跨年狂歡謹記「外出頭頸部與四肢保暖」、「不可喝酒取暖」、「小心隨身保暖用品低溫燙傷」、「注意心臟病或中風前兆」4招，安心迎新年。

歲末將至，許多人準備迎接跨年活動，衛生福利部國民健康署近日透過新聞稿提醒，今天起接連受大陸冷氣團與東北季風的影響，氣溫驟降，日夜溫差大，民眾參加跨年活動時應特別注意保暖，尤其是長者與心血管疾病患者。

國健署說明，每當氣溫驟降與天氣濕冷時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增，平常更須注意血壓變化。

為預防低溫引發心血管疾病所導致的重病或死亡，保護心血管訣竅。國健署表示，首先外出時，頭頸部與四肢末端的保暖尤為重要；就算在家也不能輕忽，夜間或清晨起床時，須先活動四肢及身體，手扶床邊腳步穩妥再行走。

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再來，年末聚餐頻繁，國健署提醒應避免大吃大喝，須注意均衡飲食；建議隨身攜帶溫開水，少喝含糖飲料，「更不要喝酒取暖」。至於民眾常會使用電毯、暖爐，及暖暖包等來加強保暖，小心低溫燙傷，建議在隨身保暖用品外，包一層毛巾或布再使用。

國健署強調，最重要的是留意心臟病或中風徵兆，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，或出現「微笑、舉手、說你好」做不到任一個動作的中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。（編輯：陳政偉）1131228

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