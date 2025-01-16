華航董事長謝世謙73歲辭世 服務46年率公司挺過疫情營收創新高

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（中央社記者江明晏台北16日）華航今天下午證實，董事長謝世謙於上午辭世。華航表示，謝世謙在華航服務46年，任內帶領團隊挺過疫情，疫後營運更創成立65年來最佳紀錄，精準掌握市場預估及票價供需，謝世謙離去對華航及整個航空產業都是巨大的損失。

華航董事長謝世謙今天上午驚傳疑似心肌梗塞猝逝，享壽73歲。

華航今天下午2時正式發布說明稿證實，中華航空董事長謝世謙於上午辭世。謝世謙在華航服務46年，任內帶領團隊及員工挺過疫情衝擊，疫後營運逆勢高飛，2024年營收迎來華航成立65年來最佳表現。

華航指出，謝世謙1979年進入華航，自基層財務員做起，歷任會計處、客運處、台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理等職，曾派駐印尼分公司、澳洲分公司總經理及先啟資訊與華儲公司等關係企業。

謝世謙於2016年擔任華航總經理兼任華信航空董事長，2019年就任華航董事長。

華航指出，謝世謙投入航空產業數十餘年，熟稔國際航空市場，累積相當航運專業知識及經歷，對於市場預估及掌握票價供需，更有一套精準的看法與策略；擔任華航董事長期間，謝世謙積極優化產品，鞏固競爭優勢，策定更精緻的航網規劃，屢創客貨運營業佳績。

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華航強調，謝世謙視員工為公司最重要的資產，任內完成與華航企業工會二次團體協約簽署，勞資齊心，帶領全體員工繳出漂亮的成績單。

華航表示，董事長謝世謙的離去，對華航乃至整個航空產業而言，都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中，全體員工對此深表哀悼，並向他的家人表示最深切的慰問，華航將繼續秉承謝世謙的遺志，為華航永續發展持續努力。（編輯：張良知）1140116