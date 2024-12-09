高星潢：華航優先增班布拉格、維也納兩大航點

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（中央社記者江明晏漢堡9日電）華航總經理高星潢表示，因應觀光、台積電設廠等商務需求與轉機潛力，明年下半年將優先增班布拉格、維也納兩大航點，並看好歐洲經台灣往返東南亞、東北亞、大洋洲的轉機商機。

中華航空在歐洲有6大直飛航點，包括荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬及捷克布拉格，為台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司，穩坐國籍航空歐洲直航一哥。

高星潢在德國漢堡與媒體交流受訪時表示，華航在歐洲航網布局完整，航點涵蓋東西南北，今年歐洲航班平均載客率超過8.5成，目前12月耶誕旺季平均訂位率已達8成，其中以英國倫敦表現最為凸出，訂位率逾8.5成，下一步將加密航班數，將視新機交付狀況、機隊運能規模，優先增班維也納、布拉格兩大航點。

他進一步說明，預計在2025年下半年，布拉格可從每週2班增班為5班，維也納將從每週4班逐步增至6班，加計原本華航每週飛往歐洲25班次、屆時每週將達30班次。

華航是唯一台北直飛布拉格的航空公司，自2023年開航至今，載客率達9成。高星潢觀察，旅客組成除了觀光客之外，也吸引鄰近城市德國紐倫堡及目前台積電設廠所在地德勒斯登（Dresden）等商務旅運，看好台積電設廠效應帶動的龐大需求，未來將增班因應；維也納除了當地觀光市場蓬勃，也是很有潛力的轉機點。

此外，華航歐洲地區處中心10月14日從荷蘭阿姆斯特丹遷至德國法蘭克福，高星潢解釋，目前德國每週客貨機總數達9班，是歐洲營業額最高的區域，尤其疫後，法蘭克福恢復速度明顯優於歐洲其他航點，主因為商務客多，且法蘭克福本身就是全球轉機中心（Hub），遷移總部有助更完善歐洲布局。

台灣積極發展轉機市場，高星潢表示，日本、韓國、越南等經台灣中轉，往返歐洲的轉機市場絡繹不絕，顯見台灣發展轉機市場除了聚焦東南亞往返北美的需求之外，東南亞、東北亞、大洋洲經台灣往返歐州的轉運商機也很強勁，尤其華航是唯一提供包括澳洲布里斯本、雪梨、墨爾本、奧克蘭等地航班的國籍航空。

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至於華航沒有的航點，可透過合作聯盟納入服務範圍，高星潢表示，華航與荷蘭皇家航空（KLM）、法國航空（Air France）、西班牙歐洲航空（Air Europa）及義大利航空（ITA）等多家天合聯盟夥伴合作，以聯營航班方式由華航自營航點銜接英國、法國、義大利及西班牙等境內達19個目的地，也與德國鐵路進行共用班號，延遠至德國境內14個城市，航網觸角涵蓋全歐洲。

整體而言，華航機隊數有82架，每週共560個班次，可衝刺客運營業銷售，同時也希望台灣觀光發揮助攻能量，吸引更多旅客前往轉機。（編輯：張均懋）1131209