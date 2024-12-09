高星潢：華航全年獲利拚新高 盼年終讓員工滿意

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（中央社記者江明晏漢堡9日電）今年航空業績報喜，華航前3季獲利103.7億元，刷新集團成立近65年來新高，總經理高星潢看好，第4季客貨運旺季挹注下，全年獲利有望創高；至於員工年終是否打破過去最高6個月紀錄，他說「希望員工會很滿意。」

受惠客運持穩、貨運續旺，華航2024年前3季合併營收新台幣1509.3億元，歸屬母公司淨利103.7億元，每股盈餘1.71元，歸屬母公司淨利及每股盈餘皆較去年同期成長近5成，刷新集團成立近65年來新高。

至於全年獲利是否同樣改寫新高，華航總經理高星潢在德國漢堡與媒體交流受訪時指出，由於第4季向來是貨、客運旺季，相信今年全年會是「收成很高的年份」，他對全年獲利創高抱持高度期待。

航空業近年受惠疫情貨運紅利與疫後商機爆發，業績十分暢旺，同步帶旺員工年終好「薪」情，中華航空近年發放年終獎金多以加發定額獎金的作法，讓年資低的年輕基層員工直接受惠，最高紀錄出現在2021年的年終獎金，換算平均約發放6個月基本薪資，調薪幅度不低於4%。

至於今年華航員工年終獎金是否將與獲利同步創新高，高星潢回應，仍在等待第4季營運業績出爐與全年獲利結算，「希望員工會有很滿意的收穫」，這是對員工一整年來辛苦的回報。

華航前3季客機運能年增12.1%，客運收入813億元，年增9.6%，其中東北亞及東南亞營收成長率分別達29.5%及20.6%，長程航線（北美、歐洲、大洋洲）較去年同期僅成長1.7%，但和疫情前2019年相比，長程航線客運收入是疫前的148%，中國、香港則萎縮至51%。

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國際航空運輸協會（IATA）預估，2024年全球客運量年增率11.6%，亞太地區因部分國家解封較晚而基期較低，預計2024年及2025年成長率都有雙位數表現，未來仍領先其他地區；高星潢表示，看好未來客運熱絡需求，東北亞仍然會維持高成長與高需求，尤其一旦未來中國旅客湧現到全球，需求還會更強勁。

華航前3季貨運營收426.6億元，年增1.1%，比疫情前大增35%，貨運來源以北美占64%位居首位。展望2025年，華航指出，在全球跨境電商與AI相關軟硬體換機潮持續帶動下，預期貨運市場將維持穩定成長，尤其往歐洲和美國運價維持高檔，加上運能比今年和去年都成長，看好「明年會是貨運大展身手的一年。」 （編輯：張均懋）1131209