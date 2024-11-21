華航看明年樂觀 估2027年後交機才會正常

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（中央社記者江明晏台北21日電）華航前3季獲利逾百億，刷新集團成立近65年來的紀錄。董事長謝世謙表示，目前無法如期交機成常態，估計要到2027年過後才能恢復正常，疫後經營模式從過去衝量轉變，對明年展望，他去掉「審慎」二字直喊「樂觀」。

中華航空今天舉辦法人說明會，由董事長謝世謙及總經理高星潢主持。

華航今年前3季合併營收新台幣1509.3億元，營業淨利133.5億元，稅後淨利113.4億元，年增53.2%，登同期最高；歸屬母公司淨利103.7億元，每股盈餘（EPS）1.71元，雙雙較去年同期成長近5成，前3季客貨運營業收入都年增近雙位數。

謝世謙表示，前3季獲利繳出逾百億的成績，刷新集團成立近65年來的紀錄，疫情後航空經營方式改變，「疫情前，衝量比什麼都重要」，疫後飛機供應鏈失衡，製造商飛機無法按時交付，華航今年本來有7架A321交機，變成5架，787明年陸續交機，有些勢必遞延，2023年起無法如期交機已視為常態，「要過了2025年到2027年後，至少要3年才能恢復常態。」

他強調，華航採取相關因應措施，包括租賃機租期延長，因為無法如期交機，疫後整體運能無法和疫情前相比，只恢復了8成，所有費用漲20%、30%，經營模式從過去著重衝量轉變，現在品質和收益管理更重要。

謝世謙舉例，2023年運能恢復70%，但客運收入比疫情前還高，疫後貨運價格也墊高，2024年運價和疫情前相比，至少成長30%以上。

維修能量方面，他表示，航機結構華航都可以修，發動機通常是外包維修，但因為供應鏈影響，從前大概是修一顆可60到90天完成，現在要180天到200天，如果沒有足夠發動機替換，飛機就無法飛上天，目前華航A330和747都有自修能量，A321neo發動機也有自建維修。

此外，永續燃油預計從明年度開始導入，他表示，華航本來承諾是添加2%SAF，但客觀環境上，油商無法供應，2025年可以提供的比率估計不到1%，而SAF成本是一般燃油3到6倍，需要大家去面對。

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謝世謙對於明年度的展望，他說，可以去掉審慎兩字，直接說樂觀。

舊機淘汰進度上，他表示，因為供應商交機趨緩，估計在2027年可以把老舊飛機全數淘汰，並陸續引進25架A321neo客機，明年將達19架，預計2026年全數到位；明年起將陸續迎接全新787機隊，包含18架787-9及6架787-10，整體共24架，未來擔綱區域及中長程主力機隊；15架A350客機將於2027年啟動客艙升級案，優化航機設備及服務品質。（編輯：張均懋）1131121