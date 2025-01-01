新年新氣象 華航女性褲裝制服上線登記踴躍

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（中央社記者林巧璉、吳睿騏綜合1日電）順應全球航空業趨勢，中華航空女性褲裝制服今天上線，華航也展示新制服。華航高雄分公司總經理黃世惠說，女性員工可自由選擇要裙裝或褲裝，褲裝登記相當踴躍。

華航今天同步在桃園機場、高雄機場展示女性褲裝制服，空服員從接駁車下車後，可見部分人員著裙裝、部分人員著褲裝。黃世惠在高雄機場接受媒體聯訪時說，為因應國際趨勢和性別平等，今天起女性褲裝正式上線，空服員有3套制服，可依個人需求選擇搭配方式，多數人至少選擇一套褲裝。

空服員黃慧甄在桃機接受媒體聯訪表示，公司設計的褲子很保暖，過去如果穿著裙裝的話，下半身只有絲襪，在交通車上就會非常冷；還要另外準備小圍巾蓋在腿上，今天穿褲裝搭乘交通車到機場的路上，相較之前的裙裝溫暖很多。

空服員許嘉倫說，工作本身就需長期站立、走動、彎腰、蹲下，穿著褲裝比較靈活方便，經過工會爭取，感謝公司從善如流，願意與時俱進更改。在飛機上執勤穿著褲裝，靈活度跟便利性都會較好，過去常有空服員擔心裙裝易有走光風險，雖然設計美醜很主觀，但「我覺得我穿起來很好看」。

空服員邱于軒說，褲裝和裙裝各有各的好，裙裝展現女性溫柔婉約形象，褲裝相當俐落；可以自由選擇不同工作場合、狀況搭配制服，這對空服員來說增加工作上的彈性。

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旅客施小姐指出，同樣身為職場女性，空服員的工作性質與環境，她可以理解褲裝的便利性當然大於裙裝，而且相較於裙子，褲裝看起來同樣是美觀大方，至於其他航空公司若能跟進也不錯，應該視空服人員的工作需求而定。

華航表示，開放現有女性褲裝制服，供一線服務人員選用，空地勤人員可依需求增加褲裝為制服選項，褲裝制服陸續發放，首批於今日開始穿著，現行褲裝及裙裝制服設計，皆以工作安全及便利性為前提，材質上採用防靜電布料製作，以因應乾燥容易產生靜電的工作環境。（編輯：謝雅竹）1140101

中華航空1日同步在桃園機場、高雄機場展示全新上線的女性褲裝制服，員工將可自由選擇要穿裙裝或褲裝，目前褲裝登記相當踴躍。圖為華航人員於高雄機場一字排開。中央社記者林巧璉攝 114年1月1日

順應全球航空業趨勢，中華航空女性褲裝制服1日正式上線，華航女性員工將可自由選擇穿裙裝或褲裝。圖為高雄機場華航空服員各自選擇以裙裝、褲裝出勤。中央社記者林巧璉攝 114年1月1日

中華航空全新女性褲裝制服自元旦起上線，華航1日也公開展示新制服。空服員黃慧甄（左）受訪時表示，公司設計的褲子很保暖，冬天很實用。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年1月1日