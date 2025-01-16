謝世謙帶華航登峰 機師感恩罷工談判不趕盡殺絕

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中華航空董事長謝世謙今天驟逝，各界震驚。華航去年營創新高，員工推崇謝世謙是帶領華航攀巔峰的領導者，有前華航機師感恩謝世謙在機師罷工期間，對居劣勢的工會不趕盡殺絕。

華航日前公布2024年營收，首次突破新台幣2000億元，為營運65年以來最高紀錄，全公司上下正歡欣鼓舞時，卻傳來董事長謝世謙突然離世的消息，不但外界震驚，員工更是無法置信。

謝世謙昨天下午才和華航企業工會簽訂團體協約，去年10月，華航首次舉辦的星光夜跑，謝世謙更是與員工、民眾一起同樂。

在許多華航員工心中，認定謝世謙是帶領華航攀上巔峰的領導者，因為謝世謙從基層做起，在客運、貨運、財務部門都待過，還曾外派印尼與澳洲，對航空公司經營脈絡，尤其華航文化瞭若指掌。

謝世謙對航空貨運的專業，在疫情期間充分發揮，當全球航空市場因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而一片低迷時，謝世謙嗅到貨運商機，將原本10多架被視為難處理的老舊747貨機，全部重新整裝出任務，華航於2022年成為全球少數有獲利的航空公司，讓員工佩服謝世謙的決策。

一名資深員工回憶，謝世謙擔任董事長後，興利除弊的第一件事，就是改變華航以往倚賴的團體銷售策略，謝世謙認為，華航不能再用70%的人力，去做只有30%收入的事，這也讓華航近幾年的經營愈來愈靈活。

另一名華航員工說，謝世謙對員工的照顧是真心，原本有人擔心華航員工福利會拖垮公司，但謝世謙熟知財務管理，並以良好的福利讓員工更有向心力。

今年初，華航剛發表空服員的褲裝，在員工看來，也是謝世謙觀念夠開放，才會讓公司嘗試這個突破傳統的做法。

陳祥麟是前華航機師，曾參與過華航機師罷工，他回憶，2019年初，當時機師工會無論在與公司談判過程或社會輿論上，都處於劣勢；但謝世謙主導談判後，並未趕盡殺絕，反而向工會釋出善意，這是令他最感恩在心的事。

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陳祥麟坦言，他當年認為華航考績不公，提出抗議，謝世謙也曾站在他的立場，認為人事部門應讓員工有信服的理由，即使他已離開華航，但他一直尊敬謝世謙。

陳祥麟後來去讀交通大學研究所，學校希望他能邀航空界知名人士到學校演講，陳祥麟說，他第一時間想到謝世謙，但沒把握，畢竟他曾參與罷工，又已離開華航，沒想到聯絡後，謝世謙立刻答應，他對謝世謙只有感恩。（編輯：陳清芳）1140116