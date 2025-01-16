華航工會不捨謝世謙過世 未來拒空降酬庸領導者

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）中華航空公司董事長謝世謙今天上午過世，華航企業工會說，聽聞噩耗惋惜不捨，謝世謙有營運本事，更是華航有史以來最善待員工的大家長，未來拒絕酬庸空降航空業門外漢領導華航。

交通界人士今天表示，中華航空股份有限公司董事長謝世謙過世，華航將開臨時董事會並發布重大訊息，交通部之後也會說明。

謝世謙猝逝，華航企業工會今天發表聲明指出，謝世謙是華航員工最敬愛的大家長，聽聞噩耗，所有員工除哀悼外有更多的是不捨之情，謝世謙客、貨運經營管理經驗豐富，帶領華航突破疫情的艱難，疫後營運更創下有史以來新高。

華航工會也說，謝世謙不僅對外有營運的本事，更是華航有史以來最善待員工的大家長，基層出身的他也深諳華航企業中潛在的次文化，努力衝營收之餘，也戮力改變舊有的陋習，以期讓「公正文化」不再只是笑話。

華航工會表示，不論是華航員工或是華航工會，這幾年在基層出身的謝世謙帶領下，都已經回不去了，「我們無法再接受過去政府酬庸空降的航空業門外漢、或是沒有航空營運實務經驗只會紙上談兵的官派學者來領導華航。」

華航工會表示，未來董事長人選必須是「華航基層出身」且「願意照顧基層員工」，因為只有華航人才能真正知道華航的問題在哪裡，也才有資格帶領華航、改革華航。

華航工會代表華航全體員工，向政府喊話，「我們不接受任何空降酬庸」，若政府一意孤行執意走回頭路，為了華航的未來、為了全體華航員工的權益與福祉，將不惜再戰。

另外，桃園市機師工會今天也發聲明指出，謝世謙任內與工會及基層保持良好的溝通管道，對謝世謙猝逝感到惋惜不捨。

機師工會表示，謝世謙在2019年華航公司與華航機師此前不斷惡化的勞資關係與勞資爭議過程中，以總經理身分接手參與主導協商，最終與機師工會達成歷史性協議，順利結束爭議行為並簽下團體協約。

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機師工會說，此舉不但一改華航公司過往高度敵視工會與工會會員的強硬作風，更在日後接任董事長的5年多期間，逐步修復過往勞資間的緊張關係，並試圖建立勞資之間難得的互信基礎，亦持續與工會及基層保持良好的溝通管道。

機師工會表示，對於謝世謙的辭世感到無限惋惜與不捨，也期待謝世謙這5年多來在華航所建立的管理風格與典範，日後得以在中華航空公司持續長存。（編輯：陳政偉）1140116