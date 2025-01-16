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華航董事長謝世謙疑心肌梗塞猝逝 醫提醒2要素增風險

2025/1/16 15:39（1/16 16:07 更新）
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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）華航董事長謝世謙疑因心肌梗塞猝逝。醫師提醒，天冷本就是心血管的重大風險，若加上感冒等全身性發炎，更增心臟負擔，對上了年紀、有慢性病史者，大大提高心血管事件機率。

謝世謙昨天主持中華航空與企業工會團體協約簽訂時，特別表達因為感冒，所以沒有和大家握手致意，今天上午驚傳疑似心肌梗塞猝逝，享壽73歲。

亞東紀念醫院院長、心臟血管外科醫師邱冠明下午接受媒體電訪說明，心肌梗塞一定有其背景，包括家族史、本身病史如高膽固醇、動脈硬化、高血壓、糖尿病等，都是過去積累的結果。

「天氣冷本來就是心血管的重大風險。」邱冠明指出，因血管收縮、心臟負擔增加，若本身血液循環不好，如同最後一根稻草的負面影響，冬天原本就是易發作高峰。

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如果又加上感染流感或感冒等，邱冠明解釋，全身性發炎反應對一個上了年紀、有慢性病史的患者而言，都會疊加心臟的負擔，增加心血管事件發生機率。

邱冠明強調，台灣醫療發達，民眾應了解家族史、定期健檢、控制風險因子，乖乖吃藥、回診；更重要的是，千萬別以為放了支架就沒事，就像醫美，哪有拉一次皮就一輩子青春，所以心血管疾病患者不要誤以為放一次支架，就能長期暢通血管，唯有早期發現危險徵兆才能早期救命。（編輯：陳清芳）1140116

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