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交通部：華航董事長由總經理高星潢代理

2025/1/16 14:40（1/16 14:53 更新）
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交通部說，華航董事長職務預計由華航總經理高星潢代理。（中央社檔案照片）
交通部說，華航董事長職務預計由華航總經理高星潢代理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）交通部今天下午證實，中華航空公司董事長謝世謙上午逝世，航空界痛失英才，交通部長陳世凱深表哀悼；交通部說，華航董事長職務預計由華航總經理高星潢代理。

交通部下午發布新聞稿，感謝謝世謙自108年4月起擔任華航董事長迄今，順利達成許多重要任務與公司營運目標，使中華航空業績屢創新高，成為全球最安全航空公司之一。

交通部說，謝世謙過去帶領團隊及員工全力以赴，挺過疫情衝擊，克服種種挑戰，疫情期間業績不降反升，多次協助國人疏運，曾獲交通部112年民航防疫卓越獎，肯定國籍民航業者疫情期間的卓越貢獻；疫後營運逆勢高飛，113年營業額約新台幣2038億餘元，其盈餘及EPS皆創歷史新高。

謝世謙與中華航空企業工會簽訂第7次團體協約，調整勞動條件，並調高三節獎金、伙食津貼等，優化員工福利，打造幸福職場環境，穩居人力銀行票選前十大夢幻企業，連2年摘下「幸福企業金獎」肯定，並蟬連兩屆「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，使華航持續邁向「創新、突破、即戰力」的新氣象。

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111年道瓊永續指數評選結果，華航勇獲全球第一，謝世謙為台灣運輸業者首度奪冠，也是唯一且連續8年入選新興市場成分股的航空公司，創下台灣運輸業嶄新里程碑，並獲選美國知名旅遊雜誌 Global Traveler（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎。

謝世謙自基層崗位起步，深耕華航超過46年，對公司及航空業的發展貢獻卓著。交通部長陳世凱向謝世謙致上最深的感謝，感念其畢生的奉獻，並期許華航全體員工延續謝世謙的服務精神，持續努力，共同開創嶄新的未來。（編輯：陳清芳）1140116

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