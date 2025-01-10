受惠客運穩貨運強 航空四雄2024年營收齊寫新高記錄

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（中央社記者江明晏台北10日電）受惠客運需求持穩，貨運市場強勁，2024年航空四雄營收出爐，全數刷新歷史新高紀錄。展望今年，航空業者指出，今年農曆旺季客運訂位強勁，貨運也將維持成長態勢。

華航2024年營收寫下「三高」紀錄，12月合併營收新台幣184.57億元、第4季單季營收528.93億元、全年營收2038.74億元，均創開業以來單月、單季、全年最高，全年營收更破2000億元，年增幅10.31%。

展望今年，華航看好1月農曆春節假期，東北亞及東南亞的峴港、峇里島和清邁等航線訂位多超過9成，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等已近95成。貨運方面，華航2024年整體收入達607.11億元，年增6.23%，預期農曆年節前各地仍有出貨潮。

長榮航空去年12月合併營收達200.54億元，年增6.99%，客運營收126.42億元，年增0.24%，貨運營收53億元，年增25.79%；2024年合併營收2210.09億元，年成長10.31%，單月及全年營收，皆創下歷史新高。

長榮指出，客運方面，農曆年間，澳洲、東北亞及東南亞訂位率超過9成5，歐美航線也超過8成，訂位率仍持續成長。貨運方面，長榮看好各市場出口需求暢旺，台灣人工智慧（AI）伺服器、東南亞成衣服飾、虛擬貨幣挖礦機與電子品及大陸電商等貨源皆維持成長趨勢。

星宇航空去年12月營收35.37億元，月增18%，年增48%，創單月歷史新高。其中，12月客運營收年增44%，貨運營收年增97%，受益全球年底出貨旺季，也創歷史新高，累計2024年合併營收355.47億元，年增58.18%，同為歷史新高。

展望2025年，星宇航空預計引進7架廣體客機，近期也宣布執行5架A350F貨機選擇權，將貨運機隊擴增至10架A350F貨機。

同時，星宇航空表示，因應4月將於大阪舉行的世界博覽會，計劃開闢神戶航線，今年整體會規劃開闢2至3個新航點，其中包含第4條美國航線，進一步增強北美市場競爭力。

台灣虎航去年12月合併營收12.99億元，年增14%，為同期新高，2024年合併營收164.23億元，年增31.7%，為歷史新高。

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台灣虎航去年前3季每股賺5.52元，年增73%。法人估，在第4季油價相對疲軟，客運需求續強下，2024全年獲利成長會超越前年，且接續農曆春節長假及賞櫻旺季，看好2025年客運收益。

台灣虎航指出，目前是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，2024年11月開航第20個日本航點宮崎，也將於今年1月將再開航高雄－新千歲航線，並於2025年再迎接2架A320neo新型客機，透過延長6架租約飛機，持續將機隊進行汰舊換新。（編輯：林克倫）1140110