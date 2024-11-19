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日本詩人谷川俊太郎92歲過世 曾為原子小金剛主題曲作詞

2024/11/19 11:04（11/19 11:53 更新）
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日本詩人谷川俊太郎。（共同社）
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（中央社東京19日綜合外電報導）日本詩人谷川俊太郎以平易近人的筆觸聞名，著有「二十億光年的孤獨」、「活著」等詩作。作品在日本廣為流傳的他本月13日因身體衰老過世，享耆壽92歲。

日本放送協會（NHK）報導，谷川俊太郎1931年出生於東京都，父親是哲學家谷川徹三。

他於高中時期開始作詩，並在1952年發表詩集「二十億光年的孤獨」初入文壇。他以精湛的文筆，描繪生活在廣袤宇宙中孤獨人類的身影，引起文壇矚目。

他的作品受到許多世代讀者的喜愛，部分詩作還被收錄到日本教科書中。

另外，他涉足的領域也包含翻譯等其他創作，曾為動畫「原子小金剛」主題曲作詞，也翻譯過經典繪本「小黑魚」（Swimmy）、外國童謠「鵝媽媽童謠」（Mother Goose），還有將風靡世界的史努比漫畫「花生漫畫」（Peanuts）翻為日文。

谷川的詩作在日本以外也備受推崇，已被翻譯成英文、中文、法文和德文等多種語言。

谷川的事務所表示，他因為身體衰老，本月13日在東京都的醫院與世長辭，葬禮已經由家人舉行完畢。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1131119

谷川俊太郎（左）將風靡世界的史努比漫畫「花生漫畫」（Peanuts）翻為日文，他在2007年與史努比合影。（共同社）
谷川俊太郎（左）將風靡世界的史努比漫畫「花生漫畫」（Peanuts）翻為日文，他在2007年與史努比合影。（共同社）
#日本
#史努比
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