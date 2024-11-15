日本皇室三笠宮妃百合子逝世 享嵩壽101歲

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本掌管皇室事務的宮內廳表示，日本皇室成員三笠宮崇仁親王妃百合子今天清晨逝世，享嵩壽101歲。百合子是日本從明治時代以來最高齡皇族人士。

日本讀賣新聞報導，三笠宮妃百合子今天清晨6時32分（台灣時間5時32分）在位於東京都中央區的聖路加國際醫院逝世。百合子是昭和天皇（1901-1989年）的么弟、三笠宮崇仁親王之妃，是現在的上皇明仁的叔母。

百合子從今年3月3日因腦梗塞及吸入性肺炎，住進聖路加國際醫院療養，11月7日醫師檢查時診斷她心臟、腎臟功能低落。

百合子生於1923年6月4日，是當時身分為子爵的高木正得的二女兒。她1941年畢業於女子學習院本科，同年10月也就是18歲時，嫁給昭和天皇弟弟崇仁親王，婚後育有3男2女。包括寬仁（2012年逝世）、桂宮宜仁（2014年逝世）、高圓宮憲仁（2002年逝世）這3位親王及長女寧子（日本赤十字社前社長近衛忠煇的夫人）、次女容子（茶道裏千家家元千宗室的夫人）。

百合子有3名孫女皇室成員，包括寬仁的長女彬子、次女瑤子、高圓宮家的長女承子。

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百合子於1948年就任恩賜財團母子愛育會總裁，帶領從事母子保健、預防嬰兒死亡運動。除了擔任日本紅十字會的名譽副總裁之外，也擔任民族衣裳文化普及協會、生花（插花）國際名譽總裁等。

百合子之夫、研究古代東洋史的學者三笠宮到土耳其、伊朗、埃及等地進行調查時，她曾隨同前往，致力於國際親善活動。三笠宮崇仁親王2016年以高齡100歲逝世後，百合子主持三笠宮宮家（日本皇室制度）。她今天逝世，皇室成員減為16人。（編輯：高照芬）1131115