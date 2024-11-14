英國演員提摩西威斯特辭世 詮釋莎士比亞經典角色聞名

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）曾演出莎士比亞（William Shakespeare）筆下經典角色「李爾王」（King Lear）和「馬克白」（Macbeth）的英國演員提摩西威斯特（Timothy West）昨天辭世，享耆壽90歲。

美聯社報導，提摩西威斯特的子女今天發出聲明表示，提摩西威斯特在睡夢中「安祥」辭世，親友隨侍在側。

提摩西威斯特的子女茱麗葉（Juliet）、塞繆爾（Samuel）和約瑟夫（Joseph）說：「在台上和台下度過漫長而非凡的一生後，我們親愛的父親提摩西威斯特，昨晚在睡夢中安祥辭世。」

提摩西威斯特經常出現在舞台和銀幕上，他戲路寬廣，角色多樣，曾在多部莎士比亞作品中擔任主角，包括1996年在「亨利四世」（Henry IV）中飾演法斯塔夫（Falstaff），以及1977年在「哈姆雷特」（Hamlet）中飾演克勞迪亞斯（Claudius）等等。

除了舞台劇與電影演出，他也曾在英國長壽電視劇集「加冕街」（Coronation Street）以及「東倫敦人」（EastEnders）中短暫演出。

英國廣播公司（BBC）戲劇導演沙特（Lindsay Salt）表示：「提摩西威斯特是英國戲劇界的標誌性人物，而對於BBC來說，他數十年來一直都在我們的螢幕上，我們備感榮幸。」

提摩西威斯特出生於英格蘭北部城市布拉德福（Bradford），1959年在倫敦首次登上舞台，之後在1960年代加入皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131114