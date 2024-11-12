韓演員宋再臨陳屍家中 享年39歲

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）曾參演「擁抱太陽的月亮」、「于氏王后」等韓劇的韓國演員宋再臨，今天傳出陳屍家中，現場據稱發現遺書，初步研判為輕生，享年39歲。

首爾城東警察署表示，宋再臨今天原本與朋友約好一起吃午餐，但友人在中午12時30分來到他家時，發現宋再臨陳屍家中，便立即報警。

警方表示，目前尚未發現他殺等犯罪可能性，並證實在現場發現遺書。韓聯社引述宋再臨家屬說法報導，家屬希望告別式低調舉行，並未提及宋再臨的確切死因。

1985年生的宋再臨於2009年以電影「女演員們」在戲劇界出道，之後因參演知名韓劇「擁抱太陽的月亮」的侍衛一角打開知名度，至近期持續參加戲劇、音樂劇演出等活動，突然傳出離世消息，令外界相當驚訝，許多網友都表示惋惜。

宋再臨與經紀公司合約在去年到期，目前是沒有所屬公司的狀況，多數韓媒報導都表示無法確認宋再臨近期狀況，而其個人社群帳號在今年1月23日就轉為「暫時停用」，並將介紹欄文字改為「漫長的旅程開始」，卻在10月的音樂劇演出結束後不久傳出遺憾消息。（編輯：張芷瑄）1131112

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