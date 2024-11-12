彰化傳奇中醫張長森辭世 小名狗屎成夜市名稱

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（中央社記者吳哲豪彰化縣12日電）彰化縣傳奇老中醫張長森日前辭世，享壽92歲，張長森在彰市開春生堂中醫，也是前總統李登輝的民間友人，春生堂旁的精誠路夜市也因張長森的小名「狗屎」被稱為狗屎夜市。

張長森9日晚間辭世，他也是無黨籍彰化縣議員陳銌銌的公公，陳銌銌10日在臉書（FACEBOOK）個人專頁宣布張長森辭世的消息，也說明守孝期間將停止參加任何公開活動，但民眾如有急需處理的服務案仍會協助。

張長森的長子張東舜是醫師，次子張東正、陳銌銌夫妻先後從政，而張長森最早在和美鎮行醫，後來在彰化市開設春生堂中醫，與兒子張東舜一起看診，春生堂以跌打骨折、針灸聞名。

張長森還在八卦山捐地籌建卦山少林寺，成為開寺禪師，法號上長下慧禪師，行醫時如遇家境貧困者都不收費，由於張長森小名「狗屎」，只要有人前往春生堂看診，就會指名要找「狗屎」醫生。

而張長森也是前總統李登輝的民間友人，李登輝來到彰化時，有時會找張長森討論養生之道，張長森的兒子張東正也因此走上政治路，曾任彰化縣議員及參選彰化市長。

有地方人士指出，彰化市精誠路夜市就在春生堂旁邊，在地的彰化人都稱精誠路夜市為「狗屎」夜市，由此可看出張長森在彰化的知名度。（編輯：郭諭儒）1131112