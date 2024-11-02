搶救中藥行 學界爭取寒假旺季實習引新生代入門

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）搶救式微中藥行，新生代加入是解方，學界盼利用中藥行旺季的寒假，導入實習，讓學生走進傳統文化，燃起興趣，爭取比照畢業後一般醫學訓練（PGY），獲得獨立中藥行經營人資格。

走進中藥行，聞著空氣中四溢的藥材香、聽著拉開小木製抽屜的聲音、看著五花八門的乾藥材迅速打包成一帖又一帖，嘴裡嚐著老闆送的仙楂糖，這是許多台灣人的共同記憶。不過這樣的抓藥體驗未來恐怕會完全消失，連百年藥舖林立的迪化街都可能榮景不再。

因法令不完備加上沒有國家考試給照雙重夾擊，傳統中藥產業逐漸式微，儘管衛生福利部在民國108年祭出續命之計，公告藥事法103條解釋令，有條件讓一定時間內實際從事中藥販賣業務者，得繼續經營中藥房，但中藥團體疾呼，盼讓子女、學徒都有機會接班。

衛生福利部中醫藥司今天在迪化街舉行「中藥本草文化節」，推廣健康輕養生，讓民眾體驗本草新生活。中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系主任張文德接受媒體聯訪時表示，從20年前中藥相關科系都是中藥行第二代就讀，到現在普通家庭的孩子也願意投入。

張文德說，即使中藥相關科系學生對未來出路難免茫然，但中藥產業非常多元，是生技產業原料，更是文化。年輕學子對於中藥房開業的興趣，希望透過課程改革完善，如強化務實課程、結合中藥產業，與增加實習機會，盼與中藥商業同業公會全聯會合作，推出寒假1個月中藥行實習。

張文德表示，寒假過年期間是中藥行最繁忙的時候，冬令進補，再加上年貨大街，讓學生走進傳統文化，親身體會榮景，見證中藥行至今仍在許多人心中舉足輕重的地位，中藥行經營面向多元，不少中藥行新生代嘗試轉型，甚至進駐精品百貨公司，如至今逾半甲子的登義參藥行等。

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張文德說，現在中藥行人才流動呈現封閉狀態，無法讓有心加入的年輕人投身其中，目前產官學界討論中藥系畢業生比照醫學PGY訓練，為了有效為產業打強心劑，將2年中藥行工作經驗下修至1年，可獲得獨立中藥商經營人資格，因應產業趨勢，非常樂見有這樣的方向，讓文化傳承。

衛生福利部次長周志浩表示，不讓中藥行人才出現斷層是共識，即使是子傳父業，希望以受過系統性專業教育訓練為主，以利取得各界客觀認可，多數人採取支持態度，讓接受過相關專業知識訓練的人才發揮所長、貢獻社會，搶救式微中藥行計畫持續與各界溝通，實施細節仍待討論。（編輯：李亨山）1131102