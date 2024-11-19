草屯鎮長簡景賢65歲驟逝 第2任期未過半將補選

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣草屯鎮長簡景賢昨天突然離世，司機深夜察覺簡景賢遲未離開鎮長室，進入查看發現他躺休息室床上已死亡，遺體今天凌晨運回家；由於第2屆任期尚未過半，3個月內將補選。

草屯鎮公所主管今天凌晨表示，鎮長簡景賢昨天晚間遲遲未返家，司機昨晚10時40分進入鎮長休息室查看，發現簡景賢躺在床上已失去生命徵象，立即通報南投縣消防局緊急救護，轄區草屯分隊救護人員趕到，發現簡景賢已明顯死亡，未送醫，後續交由警方處置。

南投縣政府與楓康超市合作設立「品味南投嚴選專區」銷售縣內優質農產品，昨天下午在草屯楓康超市辦理宣傳記者會，簡景賢出席與會並致詞，當時顯得精神飽滿，說話也很有力道；鎮公所人員說，簡景賢昨天、近期身體都無異狀，突然離世讓公所人員都很難過。

根據草屯鎮第19屆鎮長選舉公報，簡景賢民國48年12月23日出生，國民黨籍，學歷亞洲大學經營管理系碩士、南開科大、光華高工、草屯國中、碧峰國小；經歷第18屆草屯鎮長、南投縣議會第15、17、18屆縣議員、國民黨草屯鎮黨部主委、草屯鎮簡姓宗親會主委等。

簡景賢由縣議員轉戰草屯鎮長並順利連任，這屆任期將至115年，但第2屆任期尚未過半。

南投縣政府民政處指出，根據地方制度法第82條，鄉鎮市長及村里長辭職、去職或死亡者，應自事實發生日起3個月內完成補選，由於簡景賢任期至今年12月25日才過半，因此要補選，補選前由縣府指派代理鎮長處理鎮務。（編輯：陳彥鈞）1131119