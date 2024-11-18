東北季風影響19日北部防大雨 平地低溫18度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署說，本週受東北季風影響，但水氣由多轉少，愈到週末漸回穩；明天北部及東北部有局部大雨，整天偏濕涼，平地高溫約攝氏21、22度，低溫約18至20度，局部地區再低1、2度。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，本週天氣主要受東北季風影響。明天仍有颱風萬宜的水氣移入，降雨明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生，其他各地則有局部短暫雨。

黃恩鴻表示，20日至24日是水氣逐漸減少的過程，其中20日、21日華南水氣東移，中部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨；22日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區減弱為局部較大雨勢；23日、24日僅山區可能仍有零星短暫雨。

氣溫方面，黃恩鴻說，明天是未來一週最涼的時間點，北台灣清晨低溫約18至20度，局部沿海空曠地區或近山區平地可能再低1、2度，中南部地區約20至22度；高溫部分，北部約21、22度，中部及花東約24至26度，南部約26至28度。

黃恩鴻提到，20日起氣溫回升，各地低溫都在20至22度，北部高溫約23、24度，中南部及花東皆為26至28度。

黃恩鴻指出，預估颱風萬宜在未來48小時就會減弱為熱帶性低氣壓，後續在海面上暫時沒有觀察到新的熱帶系統發展；東北季風影響至24日，25日略為回溫後，26日可能有新一波東北季風再增強，氣象署會持續觀察。（編輯：管中維）1131118