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未來一週北部、東北部偏濕涼 18、19日低溫探16度

2024/11/17 17:44
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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象署表示，這週主要受東北季風影響，北部、東北部偏濕涼，明天、19日溫度最低，平地低溫約攝氏18、19度，沿海空曠地區低溫可能僅16、17度；明天、19日水氣最盛，北部、東北部防豪雨、大雨。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天、19日因颱風萬宜外圍水氣移入及東北季風影響，各地有雨，北部、東北部迎風面降雨較明顯；明天大台北山區、基隆北海岸、宜蘭可能有局部豪雨；19日水氣稍減，但北部、東北部仍有局部大雨。

張竣堯表示，20日起水氣逐日漸減，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；然而22至24日基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍可能有局部較大雨勢發生。

溫度方面，張竣堯指出，這波東北季風帶來稍強的冷空氣，北部、東北部未來一週整天氣溫約20至25度，其他地區平地早晚低溫約20至23度。

張竣堯說，明晚至19日清晨最冷，北部、東北部平地低溫約18、19度，沿海空曠地區或近山區平地可能只有16、17度；20日起中南部白天就會回溫，高溫有機會回升至28到30度，但要留意日夜溫差可能約10度。

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張竣堯提醒，今晚起風力增強，明天至19日各沿海有9至10級強陣風，明天馬祖、澎湖可能達11級強陣風；各沿海可能有3至5公尺浪高，19日之前可能要留易長浪。

張竣堯提到，颱風萬宜今天下午已登陸呂宋島，預估接下來會逐漸減弱為中颱進入南海，20日之後會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響；目前觀察未來一週並未有明顯的熱帶系統發展。（編輯：張雅淨）1131117

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