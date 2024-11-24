詩詞家葉嘉瑩天津過世 享嵩壽100歲

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（中央社台北24日電）天津南開大學晚間發布訃告，南開大學講席教授、加拿大皇家學會院士、中國古典文學研究泰斗葉嘉瑩因病醫治無效，今天下午在天津逝世，享嵩壽100歲。

葉嘉瑩曾任教於台灣大學中文系，1969年獲加拿大英屬哥倫比亞大學終身教授職位，1991年被授予加拿大皇家學會院士，是此學會唯一的中國古典文學院士。她在兩岸三地乃至國際漢學界都享有崇高的地位。

葉嘉瑩，別號迦陵，1924年7月出生於北京，本姓葉赫那拉，滿族，後成為加拿大籍華人。她在北平輔仁大學國文系時師從詩詞名家顧隨。1948年隨夫來台後，曾受匪諜案牽連去職入獄，歷經生活的磨難後，投入畢生熱情於詩詞研究和教育事業。

綜合央視新聞等媒體報導，中國大陸改革開放後，葉嘉瑩請求回國教書，1979年開始往返中國及海外講學。1991年應大陸南開大學之邀，成立「中華古典文化研究所」，晚年持續創作、傳承教學，致力推廣古典詩詞。

葉嘉瑩在中國古典詩詞方面有深厚功底，又能吸取西方文學理論之長，出版有「迦陵談詩」、「迦陵談詞」、「王國維及其文學批評」等專書數十種。

她曾獲得2015-2016年度「影響世界華人大獎」的終身成就獎，此獎由鳳凰衛視發起，聯合十餘家華文媒體機構主辦。

由陳傳興執導、描述葉嘉瑩一生的傳記紀錄片「掬水月在手」2020年在中國上映。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1131124