小池百合子訪台安排不周？外交部：給予極高規禮遇

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（中央社記者張璦台北9日電）外交部今天表示，日本東京都知事小池百合子近日首次以東京都知事身分訪台，外交部高度重視，在其訪台前由雙方人員詳細規劃，協助安排先遣人員來台確認行程動線、辦理小池百合子一行機場禮遇通關等，給予極為高規格接待及禮遇。

外交部指出，小池百合子在台期間曾多次就台灣方面周到細心的安排表示感謝，讓所有參與接待的人員皆強烈感受到她的溫暖友誼。

小池百合子於2月7日至8日訪台，有媒體報導稱外交部安排其訪台行程及禮遇規格不周，外交部今天發布新聞稿澄清。

外交部表示，由於這是小池百合子首次以東京都知事身分訪台，外交部高度重視，在她訪台前，即由雙方人員詳細規劃訪台細節，並協助安排先遣人員來台確認行程動線、辦理小池百合子一行機場禮遇通關及派員全程陪同照料，給予極為高規格的接待及禮遇。

外交部指出，為配合小池百合子的訪台時間，外交部在行程安排上盡心盡力，並高度尊重訪賓意願。

小池百合子短暫2天在台期間，外交部安排她晉見總統蔡英文與副總統賴清德，與台灣日本關係協會會長蘇嘉全午宴，拜會數位發展部長唐鳳、台北市長蔣萬安，並安排該團赴五指山國軍公墓弔念故前總統李登輝；同時，外交部長吳釗燮也親自晚宴款待，以示熱誠歡迎。

東京都知事小池百合子（左）8日前往五指山國軍示範公墓，弔唁故總統李登輝。（李登輝基金會提供）中央社記者溫貴香傳真 113年2月8日

外交部表示，對於各國政要的邀訪工作向來不分黨派，只要有利台灣外交與國家利益，外交部均全力以赴，外交部此次對於小池百合子訪台行程安排，不論是拜會層級以及禮遇規格之高，有目共睹，媒體對於小池百合子在台期間的各項行程也都有詳盡報導，相信各界自有公評。

外交部表示，部分媒體以不實報導指稱外交部因小池百合子在日本政壇並非屬於執政黨自民黨，因此在安排禮遇規格及拜會層級時，匆促猶疑且有所不足，相關報導甚至僅憑一名躲在報導背後、假借「外交人士」名義的惡意匿名放話，不但內容錯誤荒誕，毫無外交專業可言，也經不起檢驗，甚至台灣民眾皆熟知的小池百合子名字都出現3種不同版本的低級錯誤與嚴重失禮，影響國家形象。（編輯：林淑媛）1130209