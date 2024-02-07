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會見小池百合子 蔣萬安：與東京更深入全面來往

2024/2/7 18:39（2/7 18:46 更新）
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日本東京都知事小池百合子（左）7日率團訪問台灣，下午在市政大樓與台北市長蔣萬安（右）會面，雙方互贈紀念品。中央社記者鄭傑文攝 113年2月7日
日本東京都知事小池百合子（左）7日率團訪問台灣，下午在市政大樓與台北市長蔣萬安（右）會面，雙方互贈紀念品。中央社記者鄭傑文攝 113年2月7日
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（中央社記者陳怡璇台北7日電）日本東京都知事小池百合子今天拜會台北市長蔣萬安，交流防災、聽奧與世壯運、少子女化、新創產業等議題。小池表示希望了解共通課題並解決，蔣萬安也盼雙方更深入來往。

小池百合子與蔣萬安會後一起接受媒體聯訪。小池表示，先前因為新冠疫情很難出訪海外，這次真的很久才來到台灣訪問，並感謝台灣在日本震災時給予的支持；會中與蔣萬安討論兩個都市面臨的課題，包含防災、新創事業、聽障奧運與世界壯年運動會等，而蔣萬安給的許多建議會整理，希望能運用在東京的市政上，也希望雙方未來有更多交流。

蔣萬安則說，特別請教小池關於凍卵補助政策，北市也提出創業家簽證計畫，雙方的新創團隊未來有機會到對方城市，可以免費使用新創空間。

蔣萬安後續再單獨接受媒體聯訪，被問及是否有機會跟東京締結姊妹市。蔣萬安說，今天跟小池會談得很愉快，相關計畫也得到正面回應，未來單位對接後會做更細部交流，跟東京會更深入全面來往。

另外，媒體追問蔣萬安的出訪計畫及台北上海雙城論壇規劃。蔣萬安說，都是以議題為出發點進行市政交流，雙城論壇今年輪到台北主辦，就依照慣例，原則上會在下半年舉行。

媒體追問訪美安排，蔣萬安說出訪最重要的是時間安排，去年去新加坡、首爾、上海等地也都是等議會會期結束、開議之前，到時候也是會在議會開會結束後，時間可能是6月底、7月初。（編輯：方沛清）1130207

台北市長蔣萬安（右）與率團訪問台灣的日本東京都知事小池百合子（左）7日在市政大樓會面，會後兩人向現場媒體揮手致意。中央社記者鄭傑文攝 113年2月7日
台北市長蔣萬安（右）與率團訪問台灣的日本東京都知事小池百合子（左）7日在市政大樓會面，會後兩人向現場媒體揮手致意。中央社記者鄭傑文攝 113年2月7日
台北市長蔣萬安（右）7日下午在市政大樓與日本東京都知事小池百合子（左）會面，並拿起手機自拍留念。中央社記者鄭傑文攝 113年2月7日
台北市長蔣萬安（右）7日下午在市政大樓與日本東京都知事小池百合子（左）會面，並拿起手機自拍留念。中央社記者鄭傑文攝 113年2月7日
日本東京都知事小池百合子率團訪問台灣，台北市長蔣萬安（右）7日在市政大樓與小池百合子（左）會面。中央社記者鄭傑文攝 113年2月7日
日本東京都知事小池百合子率團訪問台灣，台北市長蔣萬安（右）7日在市政大樓與小池百合子（左）會面。中央社記者鄭傑文攝 113年2月7日
#小池百合子
#東京
#蔣萬安
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