股匯不同調 台股刷盤中新高新台幣探1個月低點

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）台股今天開低震盪走揚，衝破18750點，再創歷史新高，匯市卻未能同步慶祝，新台幣兌美元開盤後一路走貶，最低觸及31.485元，下探1個月來盤中新低，呈現股匯不同調。

美國股市因華盛頓誕辰紀念日休市，台股今天以下跌25點開出後，指數震盪走高，上漲逾百點，盤中最高達18756.33點，再創歷史新高。

台股展現上攻力道，新台幣匯市卻是一路走貶，今天以31.42元開盤後，匯價繼續下探，最低觸及31.485元、貶值9分，寫下1個月來盤中新低紀錄，前低為1月19日的31.55元。

匯銀人士分析，美國近期公布的消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）升幅均高於預期，暗示通膨依舊頑強，市場認為美國聯準會可能因此延後降息步伐，美元指數有撐之下，亞幣走勢相對受抑。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1130220