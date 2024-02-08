韓媒：台積電、SK海力士組AI晶片聯盟 傳為反制三星

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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國媒體報導，全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士（SK hynix）正與台積電結盟，以強化雙方在人工智慧（AI）領域的合作夥伴關係。

韓國媒體Pulse今天引述業界消息人士說法報導，SK海力士和台積電共同組成One Team戰略同盟，雙方的合作計畫包括共同研發第6代高頻寬記憶體（HBM），也就是HBM4。

這項策略結盟的目的是要結合雙方在次世代AI半導體封裝領域的技術專長，以鞏固彼此在AI晶片市場的地位。

另一方面，這個策略聯盟也被認為旨在抗衡韓國三星電子（Samsung Electronics）。

觀察人士推測，兩大企業的合作計畫將由台積電負責處理HBM4部分生產流程。與其他現有產品相較，新一代產品的相容性可望大幅提升。

隨著生成式AI備受矚目，SK海力士成為HBM市場要角；而台積電是全球最大半導體製造商。

這兩間公司都在致力強化自身在AI晶片市場的影響力，以與輝達（Nvidia）共同競爭。

台積電透過為輝達生產繪圖處理器（GPU），占據市場主導地位；至於支持GPU運算的HBM，SK海力士已有逾半市占率。（譯者：洪培英/核稿：施施）1130208