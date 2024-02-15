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龍年開紅盤台積電創709元天價 台股飆漲逾600點攻上歷史新高18725點
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龍年開紅盤台積電創709元天價 市值攀至18.38兆元

2024/2/15 09:12（2/15 09:30 更新）
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圖為台積電公司logo。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹15日電）台股今天龍年開紅盤，台積電展開補漲走勢，開盤跳空大漲63元達709元，創新天價也帶動市值增加新台幣1.63兆元，達18.38兆元。

台股兔年封關後，美股漲多跌少，道瓊工業指數下跌230.15點，那斯達克指數上揚230.2點，費城半導體指數大漲228.679點。台積電美國存託憑證（ADR）上漲10.48美元，漲幅8.82%，攀升至129.27美元。

台積電今天開盤跳空達709元，上漲63元，展開補漲走勢，市值激增新台幣1.63兆元，達18.38兆元，並貢獻大盤約513點。

台積電製程技術領先全球半導體業，法人看好台積電將是人工智慧（AI）浪潮下的長線贏家，營運成長可期，並紛紛調高目標價。（編輯：楊凱翔）1130215

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