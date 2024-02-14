半導體景氣有望回溫 AI應用成關鍵動能

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（中央社記者張建中新竹14日電）半導體產業2023年劇烈修正，隨著產業鏈庫存去化，逐步回歸健康水位，2024年產業景氣可望回溫，包括個人電腦與智慧手機市場需求復甦，人工智慧（AI）應用快速成長，將是主要驅動力。

半導體產業2023年面臨產業鏈庫存水位過高、地緣政治緊張情勢升高、高通膨與高利率，以及中國經濟不振等多重不利因素衝擊，全球半導體營收下滑11%；其中，記憶體營收減少37.5%，降幅創下新高。

隨著產業鏈庫存逐步恢復至健康水位，個人電腦及智慧手機市場需求回升，研調機構與半導體廠普遍預期，2024年半導體產業景氣可望回溫，營收將成長二位數百分比水準。

不過，因總體經濟和地緣政治不確定性因素持續存在，各機構對今年成長力道預期不同調。世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，2024年半導體營收將成長約13.1%，國際數據資訊（IDC）樂觀預期，半導體銷售可望成長20%。

兩大晶圓代工廠台積電與聯電對於2024年晶圓代工業成長預估也有明顯差異，台積電樂觀預期晶圓代工業可望成長20%，聯電預估晶圓代工業將成長近10%，展望相對保守。

至於半導體兩大應用市場個人電腦和智慧手機，今年將同步回升，但市場認為，溫和成長。IDC預估，2024年個人電腦出貨量將僅增加3.4%；手機晶片龍頭廠聯發科預估，2024年全球智慧手機出貨量將增加1%至3%。

各界對於AI發展高度期待，AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）受惠AI處理器熱賣供不應求，2023年營收激增56.4%，首度躍居全球第5大半導體廠，僅次於英特爾（Intel）、三星（Samsung）、高通（Qualcomm）及博通（Broadcom）。

AI訓練和推理所需的運算量不斷增加，加上AI功能逐步導入個人電腦、平板電腦和智慧手機，帶動相關產品升級需求，AI商機自雲端伺服器擴及邊緣個人裝置，包括超微（AMD）、英特爾、高通和聯發科爭搶相關商機。

AI需要半導體先進製程技術，台積電2024年受惠AI相關的旺盛需求，美元營收可望成長21%至26%，將創新高，表現將優於晶圓代工業水準。

台積電看好AI不僅是今年營運創高的主要動能，並預期相關營收貢獻可望逐年成長50%水準，估計5年後所占營收比重有機會達17%至19%；聯發科也看好AI將無所不在，是中長期成長動能。綜合各半導體廠看法，AI將會是驅動半導體產業成長的重要動能。（編輯：張良知）1130214