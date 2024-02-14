台股2/15龍年開市 金管會：緊盯3指標適時因應

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（中央社記者謝方娪台北14日電）台股15日迎龍年開市，金管會觀察，台股上市櫃公司基本面及總體經濟均穩健，但考量近期存在紅海危機等5大風險影響全球投資人決策，金管會新春期間持續注意國際主要市場經濟數據等3指標，將適時因應。

台股兔年封關終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上。統計兔年全年台股上漲3163.14點，漲幅達21.18%，農曆年封關連2紅。15日將迎龍年開市，投資人心繫台股是否能順利開紅盤。

金管會說明，台股表現受基本面及國內外經濟情勢影響，目前台股上市櫃公司基本面及總體經濟尚稱穩健，但因近期美國等主要國家貨幣政策、美中科技角力、俄烏戰爭、以巴衝突、紅海危機等地緣政治風險，也會影響全球投資人決策及股市表現，金管會新春期間持續注意國際主要市場經濟數據、國際政經情勢及國際股市走向，並適時因應。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達3.1%，高於市場預期，降低美國聯邦準備理事會（Fed）早日降息的希望，美國股市在美東時間13日收低，道瓊工業指數重挫524.63點。金管會表示，持續注意國際主要市場經濟數據，包括13日公布的美國1月CPI在內。

迎農曆新年新氣象，金管會同步提醒投資人，今年1月起有7大變革陸續上路。第1，為吸引國際資金，自今年1月1日起，全體上市公司及實收資本額達新台幣6億元以上上櫃公司均應發布雙語重訊。

第2，自今年1月1日起，櫃買中心已將戰略新板併入興櫃市場一般板，並開放整體興櫃市場得採簡易公開發行機制，同時搭配相關強化監理措施，有利企業提早進入興櫃資本市場籌資發展。

第3，自今年起，為讓投資人可儘早知悉上市櫃公司股東常會議案，金管會擴大要求資本額達20億元以上、未達100億元的上市櫃公司應在股東常會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料。

第4，自今年起，為推動上市櫃公司財務資訊揭露及時性，金管會要求實收資本額未達20億元的上市櫃公司應在會計年度終了後75日內公告前一年度自結財務資訊。

第5，今年1月22日台積電期貨已納入夜盤交易商品，以提供交易人更多金融工具管理風險並擴大期貨市場規模。

第6，今年3月19日前，集保結算所股務事務電子通知平台將新增ETF收益分配發放電子通知服務（ETF eNotice），以達環保減碳、節省業者寄送紙本成本的雙贏目的。

第7，今年3月底前，金管會將督導集保結算所新增股東會視訊會議平台英文版功能介面，以促進股東行動主義、提升資訊公平性，並鼓勵外資股東參與股東會視訊會議。（編輯：翟思嘉）1130214