台積電創709元天價 台股飆漲逾600點攻上歷史新高18725點
2024/2/15 09:15（2/15 09:25 更新）
（中央社記者江明晏台北15日電）台股今天龍年開紅盤一飛沖天，早盤指數飆漲逾600點，一舉突破18700點，來到歷史新高18725點，台積電補漲行情，早盤勁揚逾9%，來到709元歷史高點；AI概念股也齊揚。
至9時12分，加權指數上漲480.95點，至18577.02點，代表中小型股票的櫃買指數早盤漲逾0.8%。
觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電今天早盤大漲63元，至709元，漲幅9.7%，一舉突破歷史高點；AI股大漲，聯發科漲逾4%，技嘉漲停，緯創、廣達漲約6%，股王世芯-KY勁揚逾4%。（編輯：楊蘭軒）1130215
龍年開紅盤台積電創709元天價 市值攀至18.38兆元
（中央社記者張建中新竹15日電）台股今天龍年開紅盤，台積電展開補漲走勢，開盤跳空大漲63元達709元，創新天價也帶動市值增加新台幣1.63兆元，達18.38兆元。
台股兔年封關後，美股漲多跌少，道瓊工業指數下跌230.15點，那斯達克指數上揚230.2點，費城半導體指數大漲228.679點。台積電美國存託憑證（ADR）上漲10.48美元，漲幅8.82%，攀升至129.27美元。
台積電今天開盤跳空達709元，上漲63元，展開補漲走勢，市值激增新台幣1.63兆元，達18.38兆元，並貢獻大盤約513點。
台積電製程技術領先全球半導體業，法人看好台積電將是人工智慧（AI）浪潮下的長線贏家，營運成長可期，並紛紛調高目標價。（編輯：楊凱翔）1130215
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